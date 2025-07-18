الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

ضبط قائد سيارة بالقاهرة بعد تداول فيديو يظهر سيره عكس الاتجاه وادعائه صفة مسئول حكومي

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، ويقوم بالتعدي لفظيًا على أحد المواطنين، مدعومًا بتعليق صوتي يشير إلى قيامه بتهديد المبلغ وادعائه كونه موظفًا بإحدى الجهات الحكومية.

وبتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، والذي تبيّن أنه صاحب محل للبصريات ومقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، أثناء مروره بدائرة قسم شرطة ثانِ السلام، واعترف بادعائه الكاذب بكونه موظفًا حكوميًا بغرض ترهيب المتواجدين في موقع الحادث ومنعهم من التدخل أو تصويره، أملًا في الهروب من المساءلة القانونية.

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وقد تم التحفظ على السيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة المختصة.

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