رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير الأوقاف

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشارمنتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار جلال عبد العاطي - المستشار القانوني لوزير الأوقاف.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير الأوقاف

وخلال اللقاء رحب المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، بالدكتور أسامة الأزهري- وزير الأوقاف، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة.

وأكد الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الدينية والإنسانية في المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، على الدور الفاعل الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ورد الحقوق لأصحابها، وصون المال العام.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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