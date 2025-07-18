الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام  بـ التعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

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وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 4 أطنان دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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استراتيجية وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز التعاون مع الادارة العامة شرطة التموين والتجارة قطاع الامن العام ب قطاع الأمن العام عدم الإعلان عن الأسعار

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