الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه بالقليوبية

ملابسات فيديو قائد
ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد دراجة نارية بدون لوحات معدنية يسير عكس الاتجاه بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، واعتراضه على أحد أفراد الشرطة أثناء محاولة استيقافه.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 يوليو الجاري، وأثناء قيام أحد أفراد الشرطة بتوقيف الدراجة لمخالفتها قانون المرور، اعترض قائد الدراجة على الإجراء الأمني، إلا أن القوات تمكنت من ضبطه في حينه.

 

فيديو قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه بالقليوبية وتضبط المتهم

وقد تبين أن المتهم طالب، ومقيم بدائرة المركز، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد المخالفات المرورية والتعامل الفوري مع السلوكيات غير القانونية التي تعرض سلامة المواطنين للخطر، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط والأمن العام.  

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