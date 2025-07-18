ضبط مخزن غير مرخص لتجميع زيوت الطعام المستعملة بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح حملة رقابية موسعة في ضبط مخزن غير مرخص يقوم بتجميع زيوت طعام مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق، في مخالفة جسيمة تهدد صحة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، التي استهدفت أحد المواقع بحي شرق مدينة أسيوط، جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط الصحية والمعايير المعتمدة لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط أن الحملة نفذت بالتعاون بين مديرية التموين، بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل الوزارة، ومشاركة الدكتور مصطفى محمد رئيس حي شرق ومحمد عبد الحفيظ، مدير إدارة تموين حي شرق، وبهاء الدين دهبي، مأمور الضبط القضائي، إلى جانب معاوني الحي وقسم الشغالات، وتحت إشراف أشرف عبد الحميد، مفتش الأغذية.

ضبط كميات كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر داخل جراكن تحمل علامات تجارية مقلدة، بالإضافة إلى 7 أسطوانات بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري، وذلك داخل المخزن المخالف وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة، لمكافحة الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية الصحة العامة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة التنفيذية والرقابية، للتصدي لأي محاولات للإضرار بالأمن الغذائي أو التلاعب في السلع التموينية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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