ضبط 118 ألف مخالفة مرورية و354 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بكافة الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لضبط الحالة المرورية ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.

ضبط 354 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 118379 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والوقوف العشوائي والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3314 سائقًا، وتبين تعاطي 354 حالة مواد مخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي إطار تشديد الرقابة على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط:

1083 مخالفة مرورية متنوعة منها: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات.

فحص 381 سائقًا، تبين تعاطي 25 حالة مواد مخدرة وضبط 19 محكومًا عليهم بإجمالي 44 حكمًا قضائيًا والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المروري حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.