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حوادث

ضبط 118 ألف مخالفة مرورية و354 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 118
الداخلية تضبط 118 ألف مخالفة مرورية

 واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بكافة الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لضبط الحالة المرورية ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون. 

ضبط 354 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة 

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 118379 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والوقوف العشوائي والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص. 

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كما تم فحص 3314 سائقًا، وتبين تعاطي 354 حالة مواد مخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وفي إطار تشديد الرقابة على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط: 

  • 1083 مخالفة مرورية متنوعة منها: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات.
  • فحص 381 سائقًا، تبين تعاطي 25 حالة مواد مخدرة وضبط 19 محكومًا عليهم بإجمالي 44 حكمًا قضائيًا والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.
  • وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المروري حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة الطرق.

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التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى تجاوز السرعة المقررة حالة المرور مخالفة مرورية متنوعة مخالفة شروط التراخيص مواد مخدرة

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