القبض على عناصر بؤر إجرامية بحوزتها مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية قوية للبؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، وذلك بنطاق عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، قيام عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف هذه العناصر وضبطهم، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 192 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – بودرة)، وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة، و8 قطع سلاح ناري: 4 بنادق آلية، 2 رشاش، طبنجة، بندقية خرطوش.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بما يزيد على 50 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.