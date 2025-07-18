الجمعة 18 يوليو 2025
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أخبار مصر

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

حي مصر القديمة، فيتو
حي مصر القديمة، فيتو
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 تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال قوات الحماية المدنية فى التعامل مع العقار المنهار بحى مصر القديمة.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقار ٩ أ أهل الراية من شارع أبو السعود بحي مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية، ورجال الإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

 وقالت محافظة القاهرة في بيان رسمي: “تبين أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وخالى من السكان، لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم، وتسلل أربع عمال (روبابيكيا) فى محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج”.

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الحماية المدنية حى مصر القديمة عقار مصر القديمة قوات الحماية المدنية محافظة القاهرة مركز سيطرة الشبكة الوطنية

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