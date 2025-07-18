الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمتهم في حادث كوبري طوخ

كوبري طوخ، فيتو
كوبري طوخ، فيتو

في أعقاب الحادث الذي شهد اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بـ"لودر" بكوبري مشاة بمنطقة المرور في طوخ على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، والذي أدى إلى تحرك الكوبري وتعطيل الحركة المرورية، تزايدت التساؤلات حول الموقف القانوني لقائد السيارة المتسبب في الواقعة.

وفي هذا السياق، صرّح المستشار وائل أبوشوشة، الخبير القانوني، بعدد من السيناريوهات القانونية التي قد يواجهها المتهم، مؤكدًا أن العقوبات المحتملة تختلف وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات الفنية والأمنية الجارية.

 

السيناريو الأول: الإتلاف العمدي لمنشأة عامة

قال المستشار أبو شوشة: "إذا أثبتت التحقيقات أن السائق كان على علم بأن ارتفاع الحمولة يتجاوز الحد المسموح به، ومع ذلك لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، فإن ذلك يندرج تحت بند الإتلاف العمدي لمنشأة عامة، وهي جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون بالسجن من 3 إلى 7 سنوات وفقًا للمادة 360 من قانون العقوبات".

 

السيناريو الثاني: الإتلاف غير العمدي نتيجة الإهمال

وأضاف: "في حال غياب القصد الجنائي وثبوت الإهمال أو التهور، مثل القيادة بسرعة غير مناسبة أو عدم تثبيت الحمولة بشكل آمن، فإننا بصدد جريمة إتلاف غير عمدي، قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية حسب جسامة الضرر".

 

السيناريو الثالث: جنحة مرورية وتعويض مدني 

وأوضح أبوشوشة أنه "إذا اعتُبر الحادث مجرد مخالفة مرورية ناتجة عن خطأ في إجراءات النقل أو تجاهل تعليمات المرور، فقد يواجه المتهم جنحة مرورية يُعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بتعويض الجهات الحكومية عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية."

السيناريو الرابع: حادث عرضي دون مسئولية جنائية

وأشار إلى أنه: "في حال أثبتت لجنة التحقيق الفنية أن الحادث وقع نتيجة عطل مفاجئ أو ظرف قهري لا دخل للسائق فيه، قد يُحفظ التحقيق جنائيًا، مع تحميل شركة النقل أو التأمين مسؤولية الأضرار وفقًا للإجراءات المدنية."

السيناريو الخامس: محاكمة مزدوجة جنائيًا ومدنيًا

واختتم المستشار تصريحه قائلًا: "في حالات كهذه، غالبًا ما يتم فتح مسارين قانونيين متوازيين: جنائي لتحديد مسؤولية السائق عن الواقعة، ومدني لتقدير حجم الأضرار وتعويض الدولة عنها. ومن المتوقع أن تتقدم الجهات الرسمية، مثل وزارة النقل أو الهيئة العامة للطرق، بدعاوى للمطالبة بإصلاح الأضرار الناتجة عن الحادث."

التحقيقات مستمرة... والقرار بيد التقرير الفني

وأكد المستشار وائل أبوشوشة أن التكييف القانوني النهائي سيتوقف على ما ستُثبته التحقيقات الأمنية والتقارير الفنية، خاصة ما يتعلق بمدى التزام السائق بشروط السلامة واللوائح الخاصة بنقل المعدات الثقيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسكندرية الاسكندرية الزراعي طريق القاهرة – الإسكندرية كوبري طوخ وزارة النقل

مواد متعلقة

مسلسل حرائق السيارات عرض مستمر.. آخرها حادث محور 26 يوليو.. إهمال الصيانة وتسرب الوقود «أبرز الأسباب».. وهذه أهم نصائح السلامة

العقوبة المتوقعة للمتهم في حادث كوبري طوخ

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق بالسيدة عائشة

النيابة تحقق مع طبيب تجميل شهير بعد اتهامه بالتسبب في تشوهات وجه فتاة فرنسية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في المعادي

حكم قضائي بتأييد حبس رجل أعمال شهير 3 سنوات بتهم النصب على مواطنين بمبالغ ضخمة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل فيلا في حلوان (صور)

التصريح بدفن شاب تعرض للاختناق بسبب تسريب الغاز في 15 مايو

الأكثر قراءة

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا ومدربه المفضل (فيديو)

"لعيبة ملهمش أمان"، تعليق ناري لـ سيد عبد الحفيظ على اقتراب حمدي فتحي من بيراميدز

الدفاع المدني السوري يعلن اختطاف مسئول كبير أثناء مهمة إنسانية في السويداء

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

بعد أزمة أسماء جلال، ما حكم الشرع في عمل الرجل بمهنة الكوافير الحريمي؟

حكم صيام يوم الجمعة منفردًا

المزيد
الجريدة الرسمية