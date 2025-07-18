خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمتهم في حادث كوبري طوخ

في أعقاب الحادث الذي شهد اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بـ"لودر" بكوبري مشاة بمنطقة المرور في طوخ على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، والذي أدى إلى تحرك الكوبري وتعطيل الحركة المرورية، تزايدت التساؤلات حول الموقف القانوني لقائد السيارة المتسبب في الواقعة.

وفي هذا السياق، صرّح المستشار وائل أبوشوشة، الخبير القانوني، بعدد من السيناريوهات القانونية التي قد يواجهها المتهم، مؤكدًا أن العقوبات المحتملة تختلف وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات الفنية والأمنية الجارية.

السيناريو الأول: الإتلاف العمدي لمنشأة عامة

قال المستشار أبو شوشة: "إذا أثبتت التحقيقات أن السائق كان على علم بأن ارتفاع الحمولة يتجاوز الحد المسموح به، ومع ذلك لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، فإن ذلك يندرج تحت بند الإتلاف العمدي لمنشأة عامة، وهي جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون بالسجن من 3 إلى 7 سنوات وفقًا للمادة 360 من قانون العقوبات".

السيناريو الثاني: الإتلاف غير العمدي نتيجة الإهمال

وأضاف: "في حال غياب القصد الجنائي وثبوت الإهمال أو التهور، مثل القيادة بسرعة غير مناسبة أو عدم تثبيت الحمولة بشكل آمن، فإننا بصدد جريمة إتلاف غير عمدي، قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية حسب جسامة الضرر".

السيناريو الثالث: جنحة مرورية وتعويض مدني

وأوضح أبوشوشة أنه "إذا اعتُبر الحادث مجرد مخالفة مرورية ناتجة عن خطأ في إجراءات النقل أو تجاهل تعليمات المرور، فقد يواجه المتهم جنحة مرورية يُعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بتعويض الجهات الحكومية عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية."

السيناريو الرابع: حادث عرضي دون مسئولية جنائية

وأشار إلى أنه: "في حال أثبتت لجنة التحقيق الفنية أن الحادث وقع نتيجة عطل مفاجئ أو ظرف قهري لا دخل للسائق فيه، قد يُحفظ التحقيق جنائيًا، مع تحميل شركة النقل أو التأمين مسؤولية الأضرار وفقًا للإجراءات المدنية."

السيناريو الخامس: محاكمة مزدوجة جنائيًا ومدنيًا

واختتم المستشار تصريحه قائلًا: "في حالات كهذه، غالبًا ما يتم فتح مسارين قانونيين متوازيين: جنائي لتحديد مسؤولية السائق عن الواقعة، ومدني لتقدير حجم الأضرار وتعويض الدولة عنها. ومن المتوقع أن تتقدم الجهات الرسمية، مثل وزارة النقل أو الهيئة العامة للطرق، بدعاوى للمطالبة بإصلاح الأضرار الناتجة عن الحادث."

التحقيقات مستمرة... والقرار بيد التقرير الفني

وأكد المستشار وائل أبوشوشة أن التكييف القانوني النهائي سيتوقف على ما ستُثبته التحقيقات الأمنية والتقارير الفنية، خاصة ما يتعلق بمدى التزام السائق بشروط السلامة واللوائح الخاصة بنقل المعدات الثقيلة.

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