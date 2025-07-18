تبدأ من 50 ألف جنيه، أسعار وأنواع السيارات في سوق الإسماعيلية (فيديو وصور)

أجرت عدسة "فيتو" جولة ميدانية داخل سوق السيارات في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة حركة البيع والشراء، والتعرف على أسعار السيارات المتداولة، فضلًا عن استطلاع آراء المواطنين بشأن حالة السوق ونسب الإقبال في ظل التغيرات الأخيرة في أسعار السيارات المستعملة.

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

يقع السوق تحديدًا في شارع الغابة، ويبدأ في استقبال المواطنين عقب انتهاء صلاة الجمعة، ويستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا، مقابل رسم دخول رمزي قدره 10 جنيهات. ويشهد السوق حضورًا ملحوظًا من أهالي المحافظة والمناطق المجاورة.

أسعار تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى نصف مليون



وخلال جولة "فيتو"، لوحظ توافد العشرات من المواطنين الراغبين في عرض سياراتهم للبيع أو البحث عن سيارة مناسبة لإمكانياتهم المادية.



تتراوح أسعار السيارات المعروضة ما بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة وموديلها وسنة التصنيع، ما يتيح خيارات متنوعة لمختلف الفئات.

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو





سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق محلي يُغني عن السفر

وأكد عدد من المواطنين أهمية إقامة سوق سيارات رسمي في الإسماعيلية، حيث يُوفر الوقت والجهد على الراغبين في البيع أو الشراء دون الحاجة للسفر إلى أسواق أخرى في القاهرة أو المحافظات الكبرى. وأشاروا إلى أن السوق ساهم في تنشيط حركة البيع والشراء داخل المحافظة، وأتاح منصة مباشرة للتفاوض بين البائع والمشتري.

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو

سوق السيارات بالإسماعيلية، فيتو





أبو المجد: انخفاض في أسعار المستعمل بنسبة 15%

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات المستعملة يشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا بعد تراجع الأسعار بنسبة وصلت إلى 15% خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أبو المجد أن الاعتماد على التصنيع المحلي وافتتاح عدد من مصانع السيارات بتوجيهات رئاسية، أسهم في تراجع أسعار السيارات الجديدة، وهو ما انعكس بدوره على سوق المستعمل. ولفت إلى أن بعض الطرازات المحلية مثل شيفروليه أوبترا وبروتون ساجا ساعدت في تحقيق هذا التوازن السعري.

السيارات الجديدة تضبط السوق

أشار أبو المجد إلى أن طرح سيارات اقتصادية جديدة في السوق المصري دفع تجار السيارات المستعملة إلى إعادة تسعير مركباتهم بما يتماشى مع الوضع الحالي، وهو ما ساعد في خفض الأسعار ورفع نسب الإقبال، خاصة في الأسواق الإقليمية مثل سوق الإسماعيلية.

ويُعد سوق السيارات بالإسماعيلية أحد أبرز الأسواق النشطة في منطقة قناة السويس، لما يوفره من بدائل مناسبة للمواطنين وبأسعار أقل من المعارض الرسمية، إلى جانب كونه ملتقى مباشرًا للبيع والشراء دون وسطاء.

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