إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة، وقع عصر اليوم الجمعة، بطريق الإسماعيلية بورسعيد بعد كوبري السلام.

حادث انقلاب سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد بعد كوبري السلام، ما أسفر عن إصابة شخصين.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

أسماء المصابين وحالتهما الصحية

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، أن المصابين وصلا إلى المستشفى وهم يعانيان من جروح مختلفة حيث تم إسعافهما وتقديم العلاج الطبي لهما.

وتبين أن المصابين هم كل من إبراهيم فواز عبد الظاهر 18 عاما مصاب بجرح 8 سم باليد اليسري، وعبد الله فواز عبد الظاهر 16 عاما مصاب بجرح 10 سم بفروة الرأس من منشية الشهداء بالإسماعيلية.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.





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