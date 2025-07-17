أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية.. البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرفه أمام الجنيه اليوم الخميس 17 يوليو 2025.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.36 جنيها للشراء.

-49.49 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية في ختام حركة تعاملات، اليوم الخميس، 17 يوليو 2025، وذلك بجميع العيارات، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3970 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37120 جنيها.

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن رسوم الإصدار لأول مرة لبطاقة ميزة المدفوعة مقدما هي 50 جنيها.

وتشمل قائمة وخصائص البطاقة في بنك القاهرة ما يلي:

خصائص ومميزات البطاقة:

تصدر البطاقة بدون اسم ويتم تنشيط البطاقة وتسليمها للعميل في الحال ​.

صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين ابتداءً من سن 15 سنة

تصدر البطاقة من سن 10 سنوات تحت ولاية الأب أو وصاية الأم بحسب الأحوال ويقوم طالب الإصدار بالتوقيع على طلب الإصدار ​.

تراجع النقد الأجنبي في روسيا نتيجة تحول المعاملات إلى الروبل الصيني

تشهد روسيا انحسارا في تدفقات العملات الأجنبية مع تنامي التحول في التجارة نحو التسوية بالروبل، ما يعكس تأثير جهود الغرب للحد من المعاملات المالية العابرة للحدود مع موسكو.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الروسي مساء الأربعاء أن أكثر من نصف صادرات البلاد تجري تسويتها حاليا بالروبل. أما المدفوعات بما يُعرف بـ"العملات الصديقة" وعلى رأسها اليوان الصيني، فقد تراجعت إلى نحو الثلث، بعد أن شكلت ما يقارب النصف في ذروتها قبل عام، بينما تمثل العملات "غير الصديقة" حاليًا 15% فقط من المدفوعات، بحسب وكالة بلومبرج.

رئيس الرقابة المالية: تعاون مع المؤسسات الدولية لرفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال، مع أحمد كجوك، وزير المالية، حيث ناقشت الجلسة عدة مواضيع أبرزها النمو المتسارع في الخدمات المالية غير المصرفية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي، والمبادرات التنظيمية والإصلاحات التشريعية التي صدرت في الفترة الأخيرة، بجانب إعادة هيكلة الديون، والإصلاحات الضريبية، وأدار الحوار كريم رفعت، مؤسس ورئيس مجموعة The N Gage.

جاء ذلك ضمن المشاركة في وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، ويضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة.

رئيس اتحاد شركات التأمين: تقديم الدعم الفني للعاملين بالصناعة من أولوياتنا

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إنه اتحاد شركات التأمين المصرية، يؤمن بأن تطوير الكوادر ورفع كفاءة السوق هو حجر الأساس لنمو صناعة التأمين واستدامتها.

وقال في مؤتمر استعراض إنجازات الاتحاد على مدار 8 سنوات، إنه عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية على تقديم الدعم الفني والمعرفي للعاملين بالصناعة، وتطوير البنية الفنية للسوق عبر مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية:

إصدارات معرفية متخصصة تشمل نشرات أسبوعية، ومجلات بحثية، وتقارير دولية مترجمة مثل تقرير سوق التأمين متناهي الصغر، لتصبح مرجعًا معتمدًا للعاملين والباحثين في القطاع.

- تحديث وثائق التأمين وإصدار تغطيات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني.

- دعم الابتكار الفني من خلال إعداد أدلة اكتتاب ومعاينة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، وتعزز معايير التقييم الفني السليم.

- إنشاء مجمعات تأمينية متخصصة كحلول مؤسسية لإدارة الأخطار الحديثة والمعقدة.

- تعزيز التوجهات الرقمية والمستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تفعيل لجان فنية جديدة في مجالات مستحدثة كالتأمين الزراعي، والتأمين المستدام، والحوكمة والالتزام وإدارة الاخطار المؤسسية.

وتابع:نهدف من خلال هذه الجهود إلى تمكين السوق المصري من مواجهة التحديات، وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق التأمين كأداة فعالة لحماية الاقتصاد والمجتمع.

شعبة المصدرين: قرار التعامل مع إفريقيا بالعملة المحلية يعزز الصادرات

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار التعامل مع إفريقيا بالعملة المحلية هو قرار سياسي بحت ويخدم السياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذا يدل على أن مصر تقف مع أفريقيا قلبًا وقالبًا.

زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا

وأشار إلى أن القرار سيكون له تبعات أخرى، وهي زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، واعتماد دول القارة السمراء بشكل كامل على المنتجات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة.

أفريقيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا بنسبة 80% على الاستيراد

وأشار زكي إلى أن أفريقيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا بنسبة 80% على الاستيراد لسد احتياجاتها الداخلية، مع أنها تمتلك كنوز الأرض من مواد خام وذهب والألماس، وبعض الدول بها بترول.

ومع ذلك، تعاني من نقص العملة الصعبة لسد الواردات، وذلك لأن هناك دول كبرى تحاول السيطرة ونهب مقومات بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تقليل الهيمنة والسيطرة الخارجية على الدول الأفريقية، واعتمادهم على العملات المحلية لسد حاجاتهم.

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15191 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.



سعر ومواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 50 Pro

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف انفينكس Infinix Note 50 Pro وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف انفينكس.

مواصفات هاتف انفينكس

ويأتى هاتف انفينكس بوزن 198 جرام وبشاشة AMOLED حجم 6.78 بوصة وتستحوذ الشاشة على حوالي 91% من الواجهة الأمامية بفضل الحواف القليلة وتدعم معدل تحديث 144 هرتز وتدعم تقنية العرض المستمر - Always-On Display مع إضاءة RGB في الظهر تعمل للإشعارات وبصمة الأصبع موجودة أسفل الشاشة.

الهاتف يأتى بخامات تصنيع الظهر من البلاستيك بينما الاطار الجانبي مصنوع من الألمونيوم ومقاوم قطرات الماء والغبار بمعيار ط IP64.

تفاصيل عطل إنستاباي وموعد عودته للعمل

تعرض تطبيق انستاباي إلى عطل فني أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وتجري حاليا عمليات إصلاح العطل الفني سريعا بما يساهم في حصول العملاء علي الخدمات عبر التطبيق بانتظام دون مشاكل، حيث من المقرر أن يتم التشغيل خلال ساعات قليلة للتطبيق من جديد بكل كفاءة.

ومن جانب آخر يبحث العديد من العملاء عن إمكانية تحويل الأموال من ابلكيشن أونلاين في بنك مصر إلى رقم في انستاباي والخطوات اللازمة لذلك.

وقال مسئولو تطبيق انستاباي إنه يمكن التحويل لأى عميل فى أي بنك داخل مصر، ويتم تنفيذ التحويل لحظيا فيس أى وقت، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية.

حيث يتم إضافة المستفيد كالمعتاد عن طريق اختيار نوع التحويل خارج بنك مصر، واختيار العملة بالجنيه المصري.

واختيار تحويل إلى (حساب، بطاقة، محفظة، عنوان دفع الكتروني ( IPA)، ورقم تليفون لعميل لديه عنوان دفع IPA.

اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بدمج المصانع الصغيرة في سلاسل التوريد الكبرى

ناقش اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحديات التي تواجه الصناعات التكميلية وسبل دمجها في الاقتصاد الكلي، داعيًا إلى خطة قومية عاجلة لدعم وزيادة الطاقات الإنتاجية داخل المصانع الصغيرة والمتوسطة.

ويأتى هذا في إطار جهوده المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي.

وحذر المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، من اتساع ظاهرة عزل الصناعات الصغيرة عن سلاسل القيمة الحقيقية، مؤكدًا أن أغلب هذه المشروعات أصبحت تعمل فقط كمقاول من الباطن دون امتلاك التكنولوجيا أو التصميم أو حتى القدرة على تسعير منتجاتها.

وأشار السقطي إلى أن أكثر من 80% من المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر أصبحت تعمل على هامش الصناعة، وتفتقد لأي ربط حقيقي مع المصانع الكبرى أو الأسواق التصديرية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفريغ قطاع الصناعات الصغيرة من محتواه الإنتاجي والتكنولوجي، وتحويله إلى كيان هش رهين لتقلبات السوق.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A56

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A56 الذي يأتي ضمن هواتف الفئة المتوسطة، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد.

مواصفات هاتف سامسونج

يأتي هاتف سامسونج بشاشة Super AMOLED بنسبة سطوع 120Hz بشكل الثقب في منتصف الشاشة بمساحة 6.7 إنش بجودة FHD+ ومزوده بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ مع دعم الـ Always On Display مع ظهر من الزجاج المحمي بطبقة من جوريلا فيكتس بلس وإطار من معدن الالمونيوم.

ويأتي الهاتف مع معالج Exynos 1580 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Xclipse 540 مع دعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس الـ 5G.

الكفاية الإنتاجية تقبل دفعة جديدة من طلاب التلمذة الصناعية

وافق الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بالمراكز والمحطات التدريبية التابعة لها للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي 2025-2026.

حرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تُمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، المتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.

ملفات التعاون الاقتصادي بين التمثيل التجاري المصري والسعودي

التقى الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري مع أنور القحطاني المستشار التجاري للسفارة السعودية في القاهرة.

استعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.

العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة

وأشار د. عبد العزيز الشريف إلى أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة تمثل ركيزة اساسية لتعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا الى التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.

المشاط تناقش مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد مركز الأطراف الصناعية بمطروح وجهوده في توفير الأجهزة التعويضية لمتضرري ومصابي الألغام بالمحافظة.

حوكمة الإنفاق الاستثماري

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الوزارة على متابعة سير العمل بمشروعات الخطة على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

مركز الأطراف الصناعية لمصابي الألغام

وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مطروح، تطورات توفير الأجهزة التعويضية من خلال مركز الأطراف الصناعية لمصابي الألغام بالمحافظة، مشيرة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية متطلبات أهالي المحافظة.

تفاصيل طرح البنك المركزي أذون خزانة محلية اليوم

يطرح البنك المركزي اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 90 مليار جنيه على أجلين لمدة 6 أشهر وعام، إذ يطرح الآجل الأول منها بقيمة 40 مليار جنيه، يتم إصدارها في 22 يوليو 2025، ليحل موعد استحقاق المبلغ في 20 يناير 2026، فيما يتم طرح الآجل الثاني بقيمة 50 مليار جنيه لمدة عام يتم استحقاقها في 21 يوليو 2026.

يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي البنوك والمؤسسات المالية بالحفاظ على سرية حسابات العملاء وعدم كشف أرصدتهم أو أية بيانات تتعلق بحساباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون.

وتأتي هذه الضوابط بهدف حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، حيث لا يجوز الإفصاح عن الرصيد أو المعاملات إلا بقرار من جهة قضائية مختصة أو بطلب من جهات معينة وفقًا للقانون.

ووفق المادة (١٠٥) من قانون البنك المركزي يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.

مصر تشارك في معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد

يشارك المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية مصر العربية في فعاليات النسخة الثالثة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد، والذي يقام في بكين خلال الفترة من ١٧-١٩ يوليو ٢٠٢٤ وذلك من خلال منصة معلوماتية (Information Desk) مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية المتميزة والحوافز التي تقدمها مصر في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف مصر جذب استثماراتها في الصين وعلى رأسها مجال السيارات الكهربائية ومكوناتها.

تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وجاءت مشاركة المكتب انطلاقًا من حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات التكنولوجية والنقل المستدام. حيث تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك:

- الموقع الاستراتيجي:الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

- الحوافز الاستثمارية: مثل الإعفاءات الضريبية والمزايا الجمركية.

- البنية التحتية المتطورة: والمناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وغيرها من الفرص والمزايا المتاحة في مختلف القطاعات.

بسبب الرسوم الجمركية، شركات أمريكية تقلص خطط الاستثمار في الصين

جمدت نسبة قياسية من الشركات الأمريكية خطط الاستثمار في الصين إثر تدهور العلاقات التجارية بين البلدين في وقت سابق من العام الجاري، بحسب استطلاع حديث لوكالة بلومبرج.

مجلس الأعمال الأمريكي الصيني

أقل من نصف الشركات التي شملها استطلاع مجلس الأعمال الأمريكي الصيني بين شهري مارس ومايو، قالت إنها تعتزم الاستثمار في الصين خلال عام 2025، انخفاضا من 80% في العام الماضي، وهو أدنى مستوى مسجل منذ أن بدأ المجلس إجراء الاستطلاع في 2006، بحسب التقرير الصادر أمس.

تأثير الحرب التجارية

رغم أن الاستطلاع السنوي أُجري قبل الهدوء النسبي في التوترات التجارية بين أميركا والصين عقب محادثاتهما الثنائية في لندن الشهر الماضي، يعكس هذا التراجع الكبير في الثقة الأثر الضار للحرب التجارية على الاستثمارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الشركات المصرية تشارك في 5 معارض صناعية متخصصة بالرياض

تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، خمس فعاليات صناعية متخصصة كبرى بمشاركة مصرية واسعة، وذلك تحت مظلة تنظيم شركة عالمية، وبالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري والمجالس التصديرية، في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخليجية ودعم الصادرات المصرية غير البترولية.

وتشمل المعارض الخمسة قطاعات رئيسية ذات فرص نمو كبيرة في السوق السعودي، وهي: الأخشاب، الكابلات، المطاط، الألمنيوم، والماكينات، وتعد هذه الفعاليات من الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سواء من حيث التخصص أو حجم المشاركة الإقليمية والدولية، ما يجعلها منصة مثالية أمام الشركات المصرية لعرض منتجاتها وإبرام شراكات تصديرية جديدة.

محمود بزان: الصناعات الغذائية حققت نموا غير مسبوق في الصادرات خلال 4 سنوات

أعلن محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن سلامة الغذاء لم تعد مجرد امتثال للمعايير، بل أصبحت ميزة تنافسية حاسمة.

وكشف عن تحقيق قطاع الصناعات الغذائية نموًّا غير مسبوق في الصادرات بنسبة 74% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، لتصل إلى 6.1 مليار دولار في عام 2024، وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار من خلال التحول الرقمي الشامل في أنظمة سلامة الغذاء.

رئيس «التصديري للصناعات الغذائية»: خطة لزيادة الصادرات لـ 10 مليارات دولار



وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى التحديات الراهنة التي تواجه منظومة التصدير، مثل المخاطر البيولوجية (كالسالمونيلا والإيكولاي)، بقايا المبيدات، والتلوث الفيزيائي، وصعوبات التتبع، ولمواجهة هذه التحديات، استعرض بزان مجموعة من الأدوات التكنولوجية الحديثة التي يمكن توظيفها بفعالية إنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة درجات حرارة سلسلة التبريد بدقة، والبلوك تشين (Blockchain) من أجل تتبع المنتجات بشفافية كاملة من المزرعة إلى المستهلك، والذكاء الاصطناعي (AI): للتنبؤ بجودة المحاصيل وتوقيت الحصاد الأمثل، والاختبارات السريعة: لرصد مسببات الأمراض قبل مرحلة التصدير.

رئيس غرفة الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون مع الصحة لتفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية"

أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أنه تقرر تنفيذ دورات تدريبية خاصة باعتماد المستشفيات (اعتماد جهاز) في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لدخول تلك المحافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدورات ستبدأ في محافظة الإسكندرية، وتشمل التدريب على جميع معايير الجودة والاعتماد المبدئي، على أن تستمر الدورة لمدة ثلاثة أسابيع بواقع يومين أسبوعيًا، وتم تفويض الأستاذ الدكتور محمد الحيني كمنسق عام للتدريب للقيام بمهام الترتيب والتنظيم الفني للدورات.



جولدمان ساكس: الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%

أكد بنك "جولدمان ساكس" في تقرير حديث أن الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يعزز فرصه في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.



استقرار الجنيه منذ خفض قيمته في مارس 2024

وأشار التقرير إلى أن استقرار الجنيه منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، يعكسان تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف البنك أن التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تقلبات حادة، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي للجنيه ظل يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ بداية 2024

الإحصاء: تراجع عدد المصريين الحاصلين على موافقة الهجرة لـ 182 مواطنا خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2024.

وفيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة:

بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين اكتسبوا صـفــة المـهاجـر 182 مـهاجـــرًا عــــام 2024 (70 مهاجــرًا و112 مهاجــرًا اكتسبوا صفـــة المهاجر) مقابــــل 247 مهاجــرًا عـام 2023 بانخفاض قدره 26.3٪.

بلـــغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 182 مــهاجـرا (147 مهـاجـرا أصـــليا بنســبة 80.8٪، 35 مرافقا بنسبة 19.2٪) عــــــام 2024.

بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 143 من الذكور بنـسبة 78.6٪.

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