روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا انتهاك جسيم لسيادة البلاد والقانون الدولي

أدانت روسيا، اليوم الخميس، الضربات الإسرائيلية على سوريا، مشيرة إلى أنها "تنتهك سيادة البلاد".

انتهاكا جسيما لسيادة البلاد

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "هذه الهجمات التي تشكّل انتهاكا جسيما لسيادة البلاد والقانون الدولي، تستحق إدانة قوية".

وأضافت: "موجة العنف الجديدة في سوريا مثيرة للقلق بشكل بالغ".

استخدام إسرائيل التعسفي للقوة في سوريا

وتابعت: "ندد الجانب الروسي مرارا باستخدام إسرائيل التعسفي للقوة في سوريا. هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والقانون الدولي، يتعين التنديد بها بشدة".

وختمت بالقول: "نحن على قناعة بأن حل هذه المشكلة يكمن في الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية".

استهداف مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي فى سوريا

وهزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، أمس الأربعاء، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.

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