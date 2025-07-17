الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا انتهاك جسيم لسيادة البلاد والقانون الدولي

استهداف مجمع وزارة
استهداف مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي فى سوريا، فيتو

أدانت روسيا، اليوم الخميس، الضربات الإسرائيلية على سوريا، مشيرة إلى أنها "تنتهك سيادة البلاد".

انتهاكا جسيما لسيادة البلاد

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "هذه الهجمات التي تشكّل انتهاكا جسيما لسيادة البلاد والقانون الدولي، تستحق إدانة قوية".

وأضافت: "موجة العنف الجديدة في سوريا مثيرة للقلق بشكل بالغ".

استخدام إسرائيل التعسفي للقوة في سوريا

وتابعت: "ندد الجانب الروسي مرارا باستخدام إسرائيل التعسفي للقوة في سوريا. هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والقانون الدولي، يتعين التنديد بها بشدة".

وختمت بالقول: "نحن على قناعة بأن حل هذه المشكلة يكمن في الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية".

استهداف مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي فى سوريا

وهزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، أمس الأربعاء، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسيا تنتهك سيادة البلاد سوريا الضربات الإسرائيلية الضربات الإسرائيلية على سوريا

مواد متعلقة

الشرع يتهم إسرائيل بخلق الفتن في سوريا ويؤكد: لن ننجر إلى حرب جديدة

اليوم، اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الإسرائيلية على سوريا

خبير عسكري: إسرائيل ترسم خرائط أمنية وعسكرية شاملة تغطي سوريا ولبنان

ممر داوود، سر حماية إسرائيل لدروز سوريا بهدف الوصول إلى قلب العراق

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

تفاصيل عطل انستاباي وموعد عودته للعمل

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

لثاني مرة، الخطيب يصدم وسام أبو علي

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

لأول مرة، الخطيب يشارك في مسلسل تليفزيوني استجابة لطلب نبيل الحلفاوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأوجاع والآلام

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads