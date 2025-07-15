الثلاثاء 15 يوليو 2025
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اقتصاد

التصديرى للصناعات الغذائية يشارك فى النسخة الثانية من المنتدى العالمي لسلامة الغذاء

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

شارك المهندس محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، في فاعليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية 2025، والذي تنظمه الهيئة القومية السلامة الغذاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية.

وشهد الافتتاح الرسمي للمنتدى، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والبروفيسور صمويل جودفروا، رئيس الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية السلامة الغذاء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

 

ويجتمع قادة الرأي والخبراء في مجال سلامة الغذاء من مصر وحول العالم لتوضيح التزام جمهورية مصر العربية ممثلة في الجهة الرقابية الرئيسية السلامة الغذاء، بالطابع التعاوني للحلول المتعلقة بسلامة الغذاء، مع تسليط الضوء على أن سلامة الغذاء هي مسؤولية الجميعو".

 

ويُعد تحديث نظام الرقابة على الغذاء في مصر من خلال الاعتماد على التقدم العلمي كركيزة أساسية للابتكار وتطوير قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، هدفا رئيسيًا يحظى بدعم القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، ويجسد هذا التوجه رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حث الجهات الحكومية وكافة الشركاء في قطاعي الزراعة وصناعة الأغذية إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود لتحسين الأداء في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، سواء داخل مصر أو على مستوى القارة الأفريقية بأسرها".

ويتماشى هذا الحدث أيضًا بشكل مباشر مع الرؤية التي تم التعبير عنها من خلال الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية السلامة الغذاء للأعوام 2023- 2026، والتي تهدف إلى أن تكون الهيئة،هيئة رقابية رائدة في مجال سلامة الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط، تعتمد على الأسس العلمية في تطوير وتنفيذ برامج رقابية فعالة لحماية صحة المستهلك، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين أداء قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية في جمهورية مصر العربية، إلى جانب تعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المصرية على المستويين المحلي والدولي.

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المهندس محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية التصديرى للصناعات الغذائية وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2025 الهيئة القومية السلامة الغذاء الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية

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