سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy S24 ونقدم خلال السطور التالية مواصفات هاتف سامسونج.

مواصفات هاتف سامسونج

تم تزويد هاتف سامسونج بمنصة Snapdragon 8 Gen3 الخاصة بهاتف Galaxy، وتم ترقية مجموعة الشرائح خصيصًا لمستخدمي Galaxy، حيث توفر تحسينات في وحدة NPU لمعالجة الذكاء الاصطناعي كما تعمل معدلات التحديث التكيفية 1-120 هرتز أيضًا على تحسين كفاءة الأداء لموديلات Galaxy S24.

يعد محرك ProVisual في هاتف Galaxy S24 عبارة عن مجموعة متكاملة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تعزيز تجربة التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي، بدء من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعمل نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra، مع عدسة التقريب البصري الجديدة 5X، ومستشعر 50 ميجا بكسل على رفع الجودة البصرية عند مستويات التقريب من 2X و3X و5X إلى 10X بفضل مستشعر البكسل التكيفي Adaptive Pixel Sensor وتعرض الصور الملتقطة أيضًا نتائج واضحة ونقية حتى عند مستوى تكبير مذهل يبلغ 100x باستخدام إمكانات التقريب الرقمي المحسنة.

ومع إمكانات التصوير الليلي المطورة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom مع Galaxy S24 في قمة الوضوح وحتى عند تكبيرها والتقط المزيد من الضوء حتى في بيئة الإضاءة المنخفضة باستخدام حجم البكسل الأكبر في هاتف Galaxy S24 Ultra، والذي يبلغ الآن 1.4 ميكرو متر، وهو أكبر بنسبة 60% مقارنة بالموديل السابق.

ويتم تقليل الضبابية في هاتف Galaxy S24 Ultra من خلال زوايا أوسع لمثبت الصورة البصري (OIS) وخاصية مقاومة الاهتزاز المحسنة وعند تسجيل مقاطع الفيديو، يتم تجهيز كل من الكاميرات الأمامية والخلفية بمعالج إشارة الصور ISP المخصص لتقليل الضوضاء، ويقوم Galaxy S24 بتحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف.

وتأتي خاصية المترجم Interpreter لتوفير ترجمة فورية للمكالمات، حيث يُمكن للأفراد الذين يتحدثون مع لغات مختلفة فهم الطرف الآخر بسهولة عبر عرض نصّ مكتوب للكلمات المنطوقة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

ويقدم Galaxy S24 خاصية Circle to Search مع جوجل، حيث تتيح سبل جديدة للاستكشاف من خلال إيماءة بسيطة عند الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدمين تحديد أي عنصر على الشاشة والنقر عليه للوصول إلى نتائج بحث غنية بالمعلومات وعالية الجودة دون الخروج من التطبيق الحالي.

ويتسم هاتف Galaxy S24 بأكثر شاشة سطوعًا في سلسلة Galaxy والتي تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع

وتم تحسين إطار Corning Gorilla Armorفي هاتف Galaxy S24 Ultra وتحويله على المستوى الجزيئي، مما أدى إلى تعزيز المتانة بنسبة 50% وجعل الهاتف أكثر مقاومة للخدش بأربع مرات مع إتاحة أحجام شاشات أكبر على شاشتي Galaxy S24+ مقاس 6.7 بوصة، وGalaxy S24 مقاس 6.2 بوصة، وكلاهما ضمن نفس مواصفات الحجم، ويتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة مسطحة مقاس 6.8 بوصة، وهي مُحسّنة للعرض وتعزيز الإنتاجية كما يدعم هاتف Galaxy S24+ نفس مستوى دقة QHD+ المتوفّرة على هاتف Galaxy S24 Ultra.

كما تم تطوير رؤية Knox Matrix لمستقبل آمن ومتصل خال من كلمات المرور، وذلك باستخدام خاصية مفاتيح المرور Passkeys، حيث تتيح مفاتيح المرور الوصول السهل والآمن إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات المسجلة للمستخدمين عبر جميع أجهزتهم الموثوقة من خلال بيانات الاعتماد الرقمية، مما يساعد على الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي.

سعر هاتف سامسونج

يأتي هاتف Galaxy S24 بمكونات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره والعناصر الأرضية النادرة وفي هاتف Galaxy S24 Ultra، تم استخدام ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره في البطارية كما يتسم هاتف Galaxy S24 Ultra بما لا يقل عن 40% من الفولاذ المعاد تدويره في مكبرات الصوت، ويتضمن ما لا يقل عن 10% من مادة البولي يوريثين الحراري المعاد تدويرها قبل الاستهلاك في المفاتيح الجانبية ومستوى الصوت كما توفّر السلسلة 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل و7 سنوات من التحديثات الأمنية.

يأتى هاتف Galaxy S24 بخيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري ويبلغ سعر الهاتف 43 الف جنية.

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