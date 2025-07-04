الجمعة 04 يوليو 2025
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اقتصاد

هل كارت حوالتي شرط لصرف الحوالة في بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

يتساءل عملاء بنك مصر حول ضرورة اشتراط وجود كارت حوالتي لديهم لصرف الحوالات الواردة من الخارج.

وقال مسئولو بنك مصر: بالفعل من ضمن شروط صرف الحوالات البنكية إنه لابد أن يستخرج العميل كارت حوالتي.

 

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار، تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

 

حوالات الدولار 

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

 

رسوم حوالة بنك مصر

يقدم بنك مصر كل تلك المزايا برسوم تنافسية حيث لا يتم خصم أي رسوم غير معلنة من جانب المستفيد من الحوالة، إضافة لأسعار صرف وتغيير عملة تنافسية.

ويقدم بنك مصر لعملائه خدمة استقبال حوالة الدولارات، مما يوفر للعملاء العديد من الوسائل لتلقي تحويلاتهم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال نظام آلي في كافة أنحاء الدولة.

 

يبحث العديد من عملاء البنوك عن أسباب منع وصول الحوالة البنكية في موعدها واسباب تاخر الحصول علي حوالات بنكية لهم.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز أسباب تمنع وصول الحوالة البنكية لعملاء البنوك في المواعيد المحددة.

 

أسباب منع وصول الحوالة البنكية 

وتشل قائمة تلك الاسباب ما يلي:

1- من أشهر أسباب تأخر الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات.

2- إذا كان البنك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام. لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية. 

3- اختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.

 

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