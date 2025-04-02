جولدمان ساكس: الين الياباني أفضل وسيلة تحوط من الركود والرسوم الجمركية

يتوقع بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس"، أن يرتفع الين الياباني إلى حوالي 140 مقابل الدولار هذا العام، حيث تعزز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية الطلب على الأصول الأكثر أمانا.

الين يوفر للمستثمرين أفضل وسيلة تحوط

قال كاماكشيا تريفيدي رئيس قسم العملات الأجنبية العالمية وأسعار الفائدة واستراتيجية الأسواق الناشئة، إن الين يوفر للمستثمرين أفضل وسيلة تحوط في حال زيادة احتمال حدوث ركود الاقتصاد الأمريكي.

ويعني وصول العملة اليابانية إلى 140 أمام الدولار زيادة بنسبة 7% عن المستوى الحالي، وتُعد توقعات البنك أكثر تفاؤلا، بحسب وكالة بلومبرج.

الين الياباني، فيتو

الين كوسيلة تحوط

قال تريفيدي خلال مقابلة في نيويورك: يميل الين إلى تحقيق نتائج أفضل أو ترتفع قيمته عندما تتراجع أسعار الفائدة الحقيقية والأسهم معا في الولايات المتحدة، وتعد العملة اليابانية وسيلة تحوط أكثر جاذبية في مواجهة التوقعات السلبية بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي مقارنة بما كانت عليه في الماضي.

أصدر "جولدمان ساكس" توقعاته في حين يستعد الرئيس دونالد ترامب للكشف عن رسوم جمركية شاملة اليوم الأربعاء- وهي خطوة حذر "مورجان ستانلي" ومسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي من أنها قد تؤثر سلبا على نمو أكبر اقتصاد في العالم.

لكن لا يوجد إجماع يذكر حول الأصول التي ستحقق أداء جيدا مع احتدام الحرب التجارية العالمية، حيث لا تزال صناديق التحوط تراهن على انخفاض الين عن مستوياته الحالية.

توقعات الفائدة الأمريكية

عدل خبراء "جولدمان ساكس" مؤخرا توقعاتهم للسياسة النقدية الأمريكية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام بدلا من مرتين، بناء على توقعاتهم بأن رسوم ترامب الجمركية ستؤثر سلبا على الاقتصاد، كما خفض البنك هدفه لمؤشر "إس آند بي 500" مرة أخرى، مشيرا إلى المخاوف بشأن النمو والرسوم الجمركية.

في حين تشكل الرسوم الجمركية خطرا على الاقتصاد، يرى تريفيدي أن البيانات الاقتصادية الأمريكية، مثل المتعلقة بعدد الوظائف الجديدة الصادرة يوم الجمعة، تعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي.

تدعم التحركات الأخيرة وجهة نظره، فقد ارتفع الين بعد صدور أرقام الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، مما أضاف دليلا على أن سوق العمل تشهد تباطؤا تدريجيا.

وقال: "إذا خالفت بيانات سوق العمل الأمريكية التوقعات؛ سيؤثر ذلك على مستثمري العملات الأجنبية بصورة أكبر، حيث يركز مستثمرو السوق العالمية بشدة على توقعات النمو الأمريكي، ولهذا السبب، يعد الين أداة تحوط جيدة جدا".

مخاطر انخفاض الين

ولكن، هناك بعض المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار التداول، فقد انخفضت قيمة العملة اليابانية على مدى السنوات الأربع الماضية بسبب اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، وهبطت قيمة الين إلى 161.95 مقابل الدولار الأمريكي في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ 1986.

كما قلصت صناديق التحوط مراكزها الاستثمارية المتشائمة بشأن الين هذا العام، لكنها لا تزال تحتفظ بمراكز بيع على المكشوف للعملة، باستثناء بعض الفترات القصيرة، وراهن المضاربون على ضعف العملة اليابانية منذ أوائل عام 2021.

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