الاستثمار: هيئة تنمية الصادرات قدمت 204 دراسات فى مختلف القطاعات التصديرية

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ان هيئة تنمية الصادرات قامت باعداد ما يقرب من 204 دراسة فى مختلف القطاعات التصديرية وفقا للسلع الواعدة، وإتاحتها من خلال بوابة الصادرات المصرية www.expoegypt.gov.eg لخدمة مجتمع الاعمال من المصدرين.

وقال إنه تم تنظيم 10 بعثات تجارية، وأسبوعين تجارين، و32 بعثة المشترين الأجانب خلال الفترة من عام 2014، حتى 2025.

وقال إن هيئة تنمية الصادرات قامت بعدة أنشطة كالتالى:



● إطلاق مبادرة التجارة الخضراء GTI بهدف تعزيز أداء سلاسل القيمة البستانية الموجهة نحو التصدير.



● تنفيذ أنشطة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف دعم الصادرات الموجهة الى القارة الافريقية.



● تنفيذ مشروع المرأة فى التجارة الدولية (She Trade) بالتنسيق مع مركز التجارة العالمى ITC، بهدف دعم ومساندة المرأة في منظومة التصدير.

● التعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحليةTDMEP وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID/SEED) لتنظيم مجموعة من ورش العمل بهدف زيادة وعي الشركات بالعمليات والخطط التصديرية وإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التصدير.



● توقيع 44 مذكرة تفاهم محلية واجنبيه مع الجهات المناظرة.



● الانتهاء من 55 مشكلة تصديرية،والافادة بشأنها لمجتمع الاعمال من المصدرين فى اطار اعمال اللجنة الفنية لخدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير

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● المشاركة فى تنظيم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11-17 ديسمبر 2018.



● تنفيذ البرنامج الأول لتدريب المصدرين بالقاهرة والذي عقد خلال الفترة من 6-10 يونيو 2021 بحضور 50 شركة فى مختلف القطاعات التصديرية.



● قياس جاهزية التصدير للعديد من الشركات المصرية وتقديم الدعم الفنى لها فى عدة قطاعات سلعية وموافاتها بالبيانات عن اجراءات التصدير والأسواق المستوردة لمنتجاتها واعداد التقارير اللازمة لها.



● الترويج لمنتجات العديد من الشركات المصرية وذلك من خلال البوابة الالكترونية للهيئة.



● الحصول على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولي ITC، لتميزها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية.



● فوز هيئة تنمية الصادرات بجائزة التميز المؤسسي لعام 2018 للحكومات العربية والتي تمنحها أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة.



● فوز هيئة تنمية الصادرات بجائزة أفضل موقع إلكتروني لعام 2018 للحكومات العربية والتي تمنحها أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة

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