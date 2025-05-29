فوضى وتدافع وإطلاق نار من قوات الاحتلال.. سر فشل الشركات الأمريكية في توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين بغزة.. والتجمع الوطني الفلسطيني يؤكد: أداة لخداع المواطنين واستدراجهم

لم تنجح الشركة الأمريكية المسؤولة عن توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة في أداء المهمة المطلوبة منها، حيث فقدت سيطرتها على مركز المساعدات الذي افتتحته في رفح جنوبي القطاع، وأطلقت قوات الاحتلال النار بعدما تجمعت حشود من الفلسطينيين في الموقع.

الشركة الأمريكية تفشل في مهمة توزيع المساعدات

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استغلال آلية توزيع المساعدات الإنسانية لحشر الفلسطينيين في منطقة محدودة جنوب قطاع غزة للضغط عليهم لتهجيرهم، ورفضت سلطات الاحتلال السماح للأمم المتحدة بتولي مهمة توزيع المساعدات ولجأت إلى شركة أمريكية في هذه المهمة.

ولا تمتلك هذه الشركة خبرة في توزيع المساعدات الإنسانية، خاصة في مثل هذه الأوضاع ومع هذا التكدس الكبير من قبل أهالي قطاع غزة.

وفي هذا السياق قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار في الهواء عند مركز توزيع المساعدات، واستدعى مروحيات إلى المنطقة لإنقاذ أفراد الشركة الأمريكية

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن قوة من جيش االحتلال نجحت في إخلاء جزء من المجمع، ولا تزال هناك فتحة في السياج يتدفق منها السكان.

فوضى في مركز توزيع المساعدات الإنسانية بغزة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسلحين التابعين للشركة الأمريكية فقدوا السيطرة على المركز، وتم الاستيلاء على معدات تابعة للشركة في الموقع.

وكذلك، أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر أن المسلحين التابعين للشركة الأمريكية فروا من المكان بعد الازدحام الشديد.

في الوقت نفسه، زعمت القناة الـ12 الإسرائيلية"الاكتظاظ الشديد والضغط الكبير في مركز المساعدات الجديد أديا لاستيلاء الغزيين على كل شيء"، مشيرة إلى أنهم "استولوا على المساعدات والمعدات والطاولات والكراسي وأخذوا كل ما وجدوه".





ومن جانبه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة، إن فلسطينيين أصيبوا بعد تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاقها النار في الموقع، محمّلا الاحتلال مسؤولية هذا "الفشل المدوي".

وأكد ثوابته أن "مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يسمى بالمناطق العازلة قد فشل فشلا ذريعا وفقا للتقارير الميدانية".

وأوضح أن "آلاف الجائعين الذين حاصرهم الاحتلال وقطع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوما" اندفعوا إلى تلك المناطق "في مشهد مأساوي ومؤلم انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين".

ورأى أن ما حدث اليوم "دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني، الذي خلقه عمدا من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف".



وحمّل ثوابته الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذا الوضع، معربا عن إدانته استخدام المساعدات "سلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي"، والإصرار على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي رفضه القاطع لأي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي.



ومن جانب آخر، قال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة إن "مشاهد الفوضى والانهيار التي رافقت انطلاق ما يسمى بالآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي ظهرت جليا منذ اليوم الأول لتنفيذها مقلقة للغاية".

وأضاف التجمع "يثبت اعتقال أحد الفلسطينيين أن هذه الآلية ليست سوى أداة لخداع المواطنين واستدراجهم، في محاولة مكشوفة لعسكرة المساعدات واستخدامها لأهداف عسكرية تخدم أجندات الاحتلال الإجرامية".



وقال مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن المساعدات التي جرى توزيعها اليوم في رفح سرقتها الشركة الأميركية والجيش الإسرائيلي من "مؤسسة رحمة العالمية".

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