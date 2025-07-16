رسائل ترامب بشأن الرسوم تربك الأسواق العالمية، والاستثمارات تهاجر بين القارات

مع استمرار الجدل بشأن حرب التعريفات الجمركية ورسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحائرة بين الإبقاء على الرسوم أو زيادتها، شهدت تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الأسهم العالمية ميلًا واضحًا للمتداولين تجاه أسهم القارة الأوروبية.

وبددت أسهم اليابان مكاسبها الصباحية، وانخفضت أسهم الصين، في حين تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد ميل «وول ستريت» أمس صوب التراجع الذي لم تفلت منه سوى أسهم التكنولوجيا، بحسب إرم بنزنس.

وخلص أحدث استطلاع لـ«بنك أوف أمريكا» إلى أن مديري الصناديق باتوا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى تجاه الأسهم الأوروبية.

أسهم أوروبا

وتراجع مؤشر «يورو ستوكس 600» الأوسع نطاقًا في أوروبا 0.15% ما يعادل 1 نقطة إلى 542 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني 0.2% تعادل 50 نقطة إلى 24070 نقطة.

وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.1% تعادل 15 نقطة إلى 7760 نقطة، وارتفع مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي 0.4% تعادل 140 نقطة إلى 40060 نقطة.

وأضاف مؤشر «فوتسي 100» في بريطانيا 0.2% تعادل 15 نقطة إلى 8951 نقطة، وزاد مؤشر «إيبكس 35» 0.16% تعادل 23 نقطة إلى 14045 نقطة.

مؤشرات العقود الآجلة

وتراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات أمس، وسط مخاوف المستثمرين بشأن الاضطرابات التجارية، فضلًا عن تسارع التضخم، ما يقود إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 0.1% أو ما يعادل 50 نقطة إلى 44250 نقطة بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقًا 0.1% أو 7 نقاط وصولًا إلى مستويات 6275 نقطة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك المركب» 0.3% أو 66 نقطة إلى مستويات 22995 نقطة.

أسهم اليابان

وتخلى مؤشر «نيكاي 225» الياباني عن مكاسبه الصباحية، لينخفض 0.04% ما يقرب من 15 نقطة، ويبلغ 39663 نقطة.

وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.2% ما يعادل 6 نقاط إلى 2819 نقطة، ونزل مؤشر «جي بي إكس 400» 0.19% ما يعادل 49 نقطة إلى 25495.7 نقطة.

أسهم الصين

وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب في الصين 0.03% أو 1.3 نقطة إلى 3503 نقاط، وانخفض مؤشر «شنشتن» 0.22% أو ما يعادل 24 نقطة إلى 10720 نقطة.

أسهم عموم آسيا

وزاد مؤشر «آسيا داو» الأوسع نطاقًا في القارة 0.43% إلى 4522.6 نقطة، وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.3% أو ما يعادل 70 نقطة إلى 24517 نقطة، وهبط مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 0.9%، أو ما يعادل 29 نقطة، إلى 3186 نقطة.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 222 مدير صندوق يديرون أصولًا بقيمة 504 مليارات دولار، أن 81% من المستثمرين الأوروبيين يتوقعون ارتفاعًا في الأسهم الأوروبية خلال الـ12 شهرا المقبلة، وهي أعلى نسبة منذ 4 أعوام.

كما ارتفعت نسبة مديري الصناديق الذين يوصون بزيادة الوزن على الأسهم الأوروبية إلى 41%.

وجاء الزخم الأوروبي مدفوعا بالتحول الاستثماري بعيدًا عن الأصول الأمريكية، والوعود بحزم تحفيز مالي ضخمة في ألمانيا.

بينما كان الرهان الأكبر يتجه نحو الأسهم الصغيرة، إذ توقع 44% من المستثمرين أن تتفوق على نظيرتها الكبرى، مقارنة بـ7% فقط في يونيو الماضي.

أبرز القطاعات التي شهدت انتعاشا

إلى جانب الطفرة في قطاع الدفاع الأوروبي الذي يشهد انتعاشًا غير مسبوق، تصدر قطاعا البنوك والتكنولوجيا قائمة القطاعات المفضلة، حيث أشار أكثر من 20% من المدراء إلى أنهم زادوا استثماراتهم فيهما.

وقفز مؤشر «يورو ستوكس للبنوك» بنحو 30% في الصف الأول من 2025، مدفوعًا بأداء قوي من بنوك كبرى مثل «دويتشه» بنك و«باركليز».

رغم ذلك، يرى 75% من المدراء أن السياسات المالية الألمانية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، والتكامل الأوروبي قادرة على إنهاء الأداء الضعيف الهيكلي للقارة.

في المقابل، قطاع السيارات الأوروبي يتلقى الضربات، حيث أبدى 30% من المدراء تحفظهم عليه، بعد أن تضرر بشدة من الرسوم الأمريكية، ما دفع شركات كبرى لتعليق توقعاتها المالية.

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