سعر اليوان الصينى فى البنك المركزى المصرى اليوم

شهدت العملة الصينية( اليوان) اليوم الأربعاء تراجع كبير ووصولها الى أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2023.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه وذلك حسب اخر تحديث علي موقع البنك اليوم الاربعاء 9 ابريل 2024.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 7.02 جنيهات للشراء، و7.04 جنيهات للبيع.

بنك الشعب الصينى

قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن البنك المركزي الصيني لن يسمح انخفاضات حادة في قيمة اليوان، وطلب من البنوك الحكومية الكبرى خفض مشترياتها من الدولار الأميركي.

يأتي هذا التوجيه من السلطات في وقت يواجه اليوان ضغوطًا هبوطية شديدة عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية ضخمة على الصادرات الصينية. وردًا على ذلك، اتخذت بكين إجراءات انتقامية.

وأرسل بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع إرشادات النافذة، وهي أسلوبه غير الرسمي لإدارة السياسة في الأسواق، إلى البنوك الحكومية، طالبًا منها حجب مشتريات الدولار لحساباتها الخاصة

استقرار العملة أهم من قوتها

وبالحديث عن الاستقرار، فإن الحكومات وصناع السياسة النقدية غالبًا ما يسعون إلى استقرار عملاتهم أكثر من جعلها قوية، لأن العملة القوية تجعل صادرات الدولة أكثر تكلفة مما يضر بالقدرة التنافسية التجارية لتلك الدولة، ومن ناحية أخرى، فإن ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة مما يؤدي إلى زيادة التضخم المحلي، لذا فإن المسار المثالي هو التصويب على الوسط وتجنب التقلبات المزعزعة للاستقرار.

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