بالأسماء، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين

قرر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة ٢٠٢٩/٢٠٢٥ لمدة خمسة عشر يومًا انتهت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٨، وقد تم فحص الطلبات الواردة للاتحاد بمعرفة لجنة فحص طلبات المرشحين المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٢٥.

هذا وأسفر فحص اللجنة المنوه عنها عن قبول جميع الطلبات المقدمة لتوافر الشروط المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للاتحاد، وبناءً عليه تكون أسماء السادة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة ٢٠٢٩/٢٠٢٥ على النحو التالي وفق ترتيب تاريخ ورود طلب الترشح للاتحاد:



أولًا: المرشح لمنصب رئيس الاتحاد

١. علاء محمد علي الزهيري - شركة جي أي جي - مصر حياة تكافل

٢. عادل منير عبد الحميد رابح - شركة ثروة حياة



ثانيًا: المرشح لمنصب نائب الرئيس

١- خالد محمد محمود عبد الصادق - شركة المهندس للتأمين

ثالثًا: المرشحتان للعنصرين النسائيين

١. عبير حلمي أحمد صالح - شركة مصر للتأمين التكافلي - حياة

٢. نيفين عصام الدين حسن جامع - شركة مصر للتأمين



رابعًا: المرشحون لعضوية مجلس الإدارة عن الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

١. مصطفى علي حسن أبو العزم - الجمعية المصرية للتأمين التعاوني

٢. أحمد عبد السميع خليفة أحمد - شركة ثروة للتأمين

٣. محمد مصطفى محمد عبد الرسول - شركة أورينت للتأمين التكافلي

٤. محمد حسن محمد فرغلي - شركة قناة السويس للتأمين

٥. حسام أحمد محمد عُلما - الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات

٦. محمد علي عبد المولى سليم - شركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر



خامسًا: المرشحون لعضوية مجلس الإدارة عن الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص



١. تشارلز فايق حسن تواضروس - شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر

٢. عمرو عنتر فريد الشيمي - شركة كيوان بي لتأمينات الحياة

٣. عمر الفاروق عبد المتعال شلباية - شركة أكسا لتأمينات الحياة - مصر

٤. محمد محمود عبد الجواد إبراهيم - شركة مصر لتأمينات الحياة

٥. هيثم طاهر السيد بسيوني - شركة متلايف لتأمينات الحياة

وإعمالًا لنص المادة "٢٣ " من النظام الأساسي للاتحاد سوف يوجه رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد خلال الخمسة أيام عمل القادمة لإجراء العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.