أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة.. إنذار بطلب فتح تحقيق في تجاوزات حفل عمرو دياب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

اندلع حريق هائل اليوم الأحد داخل 4 حظائر ماشية بقرية بني سميع، التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين بقتل شاب باستخدام الأسلحة البيضاء خلال مشاجرة، بدائرة قسم شرطة المطرية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مستقلي سيارتين (ربع نقل–ميكروباص) ومركبة "تروسيكل" يقومون بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتورطين.

أرسلت وزارة الداخلية عددًا من شحنات الزي الشرطي الرسمي إلى جمهورية القمر المتحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الأشقاء الأفارقة في المجالات الأمنية واللوجستية والفنية، وفي خطوة جديدة تؤكد على التزام الدولة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، على يد صديقه، بدائرة قسم الجيزة.

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين تعمدوا تعريض حياة المواطنين للخطر 4 أيام على ذمة التحقيق.

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم ٩٠٤٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات ثان المنتزه بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبطه بعد توافر معلومات بشأن مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية بالمحافظة.

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنذارا رسميا لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل على يد محضر بسبب الفوضى وسوء التنظيم بحفل عمرو دياب بالساحل الشمالي يطالبه بفتح تحقيق موسع عما جرى في حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي والموثقة بالفيديوهات والصور على حد وصف المحضر.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق بشركة توصيل شهيرة اتهمته سيدة بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء ركوبها معه السيارة بـ منطقة مصر الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.