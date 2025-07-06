ضبط 9 أشخاص تسببوا في تعطيل المرور والتلويح بأسلحة بيضاء في موكب زفاف بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مستقلي سيارتين (ربع نقل–ميكروباص) ومركبة "تروسيكل" يقومون بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتورطين.

ضبط ٩ أشخاص تسببوا في تعطيل المرور والتلويح بأسلحة بيضاء بالبحيرة، فيتو

أسفرت التحريات والفحص عن تحديد وضبط السيارتين، إحداهما تبين أنها منتهية التراخيص، والتروسيكل بدون لوحات معدنية، كما تم القبض على قائدي المركبات ومستقليها وعددهم ٩ أشخاص، جميعهم مقيمون بالبحيرة، وعُثر بحوزة اثنين منهم على أسلحة بيضاء مطابقة لما ظهر في الفيديو.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة خلال الاحتفال بعرس أحدهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المركبات، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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