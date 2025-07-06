الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 9 أشخاص تسببوا في تعطيل المرور والتلويح بأسلحة بيضاء في موكب زفاف بالبحيرة

ضبط ٩ أشخاص عطلوا
ضبط ٩ أشخاص عطلوا المرور ولوحوا بأسلحة بيضاء بالبحيرة، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مستقلي سيارتين (ربع نقل–ميكروباص) ومركبة "تروسيكل" يقومون بتعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتورطين.

ضبط ٩ أشخاص تسببوا في تعطيل المرور والتلويح بأسلحة بيضاء خلال موكب زفاف بالبحيرة
ضبط ٩ أشخاص تسببوا في تعطيل المرور والتلويح بأسلحة بيضاء بالبحيرة، فيتو

أسفرت التحريات والفحص عن تحديد وضبط السيارتين، إحداهما تبين أنها منتهية التراخيص، والتروسيكل بدون لوحات معدنية، كما تم القبض على قائدي المركبات ومستقليها وعددهم ٩ أشخاص، جميعهم مقيمون بالبحيرة، وعُثر بحوزة اثنين منهم على أسلحة بيضاء مطابقة لما ظهر في الفيديو.

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة خلال الاحتفال بعرس أحدهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المركبات، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أسلحة بيضاء الداخلية محافظة البحيرة وزارة الداخلية مركز شرطة دمنهور مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة تعطيل الحركة المرورية

مواد متعلقة

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي أب على طفليه بالضرب في حلوان

منها 744 بالطريق الإقليمي، ضبط أكثر من 73 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في البساتين

ضبط 4 متهمين بالقاهرة استولوا على مبلغ مالي من أجنبي في مصر الجديدة

ضبط قائد "توك توك" يسير عكس الاتجاه على طريق سريع بالمنوفية بعد تداول فيديو

تحرير 856 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

التفاصيل الكاملة لواقعة شاب يحمل سيفًا ويهدد المارة على طريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

في حالة غلقه، بدائل الطريق الإقليمي للمسافرين إلى القاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

المزيد
الجريدة الرسمية