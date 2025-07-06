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حوادث

حاول إنقاذ كلبه من السقوط، التصريح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بالجيزة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الثالث، خلال محاولته إنقاذ كلبه من السقوط في الجيزة. 

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الطفل حاول إنقاذ الكلب ولكنه سقط معه، ولم يتهموا أحد بالسبب في وفاته. 

مصرع طفل داخل عقار بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل داخل عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الطفل أثناء محاولته إنقاذ كلبه من السقوط من ارتفاع، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، كما نفق الكلب أيضا.

 

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل، لكشف ملابسات الحادث.

 وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشيعه لمقابر العائلة. 

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