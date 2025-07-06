الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالمطرية

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين بقتل شاب باستخدام الأسلحة البيضاء خلال مشاجرة، بدائرة قسم شرطة المطرية.

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تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا بمقتل شخص خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية، على الفور انتقلت قوات الشرطة الى محل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وجرى نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف الفحص المبدئى، عن نشوب مشاجرة بمنطقة المطرية، وتعدى بعض الأشخاص على شاب  بسلاح أبيض ما أدى إلى مصرعه، وتم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، واتخذت الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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القبض على المتهمين قتل شخص مشاجرة الاسلحة البيضاء المطرية

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