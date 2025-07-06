إنذار على يد محضر يطالب نقيب الموسيقيين بفتح تحقيق في تجاوزات حفل عمرو دياب

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنذارا رسميا لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل على يد محضر بسبب الفوضى وسوء التنظيم بحفل عمرو دياب بالساحل الشمالي يطالبه بفتح تحقيق موسع عما جرى في حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي والموثقة بالفيديوهات والصور على حد وصف المحضر.

وذكر محفوظ في إنذاره لنقيب الموسيقيين بأن حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي الذي انتشرت به الممنوعات ، كما عانت حفلة عمرو دياب من سوء التنظيم واقتحام الموانع والتزاحم وكادت أن تصل خطورته إلى وجود ضحايا.

وأشار محفوظ في إنذاره للموسيقين بأن حفل عمرو دياب كانت مثال للفوضى التنظيمية والأخلاقية والتي وصلت لمستويات قياسية، مما يشير إلى بيئة خطرة وغير آمنة كادت تسبب في عواقب وخيمة على عمرو دياب والحضور والمنظمين.

في إشارة صريحة لتراجع التجربة الموسيقية للحفل، فبدلا من أن يكون الحفل تجربة ممتعة وآمنة للاستمتاع بالموسيقى، فإنها تحولت إلى مخالفات ومصدر قلق وخوف للجمهور.

وأضاف محفوظ بإنذاره بأن تنظيم الحفلات في مصر يخضع بشكل أساسي لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وخالف حفل عمرو دياب كل شروطه القانونية والتراخيص.وعرض سلامة الجمهور لأخطار كارثية.

واختتم محفوظ إنذاره لنقابة الموسيقيين والذي حمل رقم 12839 محضرين عابدين.

فبعد كل تلك الفوضى والمخالفات الرهيبة الموثقة بالصوت والصورة مع وجود مخالفات صارخة لقانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته. مطالبا نقابة الموسيقين بفتح تحقيق موسع عما جرى في حفل عمرو دياب ومحاسبة الفنان والمسئولين عن تنظيمه ومدى التزامهم بالتراخيص وتوقيع العقوبات الملائمه مع اتخاذ اللازم قانونا.

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