الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء تعدي بعض أولياء الأمور والطلاب على مُدرسة بإحدى لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، بسبب رفضها السماح بالغش داخل اللجنة.

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الواقعة تعود ليوم 29 يونيو الماضي، عقب انتهاء لجنة امتحان الثانوية العامة بإحدى المدارس في القاهرة، حيث أبلغت إحدى الطالبات والدتها بتضررها من المراقبة، وزعمت أنها قامت بتجميع أوراق الإجابة قبل انتهاء الوقت المخصص وتعنتت معها خلال الامتحان.

وعلى إثر ذلك، دخلت والدة الطالبة مقر اللجنة بعد انتهاء فترة الامتحان، مصحوبة ببعض أولياء الأمور، ووقعت مشادة بينها وبين المُدرسة تطورت إلى تعدٍ بالسب والتشابك بالأيدي.

تدخل أمني واحتواء للموقف

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور وتمكنت من السيطرة على الموقف داخل اللجنة، وبسؤال الطرفين، أبديا رغبتهما في التصالح، وقررا عدم تحرير أية محاضر رسمية، لتنتهي الواقعة دون اتخاذ إجراءات قانونية.

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