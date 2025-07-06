الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

حبس المتهم بطعن صديقه بعد وصلة مزاح بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، على يد صديقه، بدائرة قسم الجيزة. 

وأفادت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بينهما على خلفية مزاح تطور إلى مشادة حادة، أسفرت عن تسديد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه باستخدام آلة حادة.

أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان والمحيطين بالواقعة، للوقوف على الملابسات الكاملة للجريمة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 


مقتل طالب على يد صديقه خلال مشاجرة بالجيزة

 

البداية كانت بتلقي مباحث قسم الجيزة، المقدم هشام فتحي إخطارا من الأهالي يفيد بمقتل طالب داخل إحدى المناطق السكنية التابعة للقسم. 

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبتكثيف التحريات، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد شنب ومحمد النقيب، من ضبط المتهم؛ حيث اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

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