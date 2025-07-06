الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

حريق ضخم يلتهم 4 حظائر ماشية في أبوتيج بأسيوط

حريق ضخم يلتهم 4
حريق ضخم يلتهم 4 حظائر ماشية في أبوتيج بأسيوط

 اندلع حريق هائل اليوم الأحد داخل 4 حظائر ماشية بقرية بني سميع ، التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، باندلاع حريق داخل 4 حظائر ماشية بقرية بني سميع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف.

 تحركات الأجهزة الأمنية

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحظائر مملوكة لكل من: حسن.ع.أ، بخيت.خ.م، عبدالعظيم.خ.م، ومحمد.م.م، وأن الحريق أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية (جاموس وماعز)، وحمار، وعدد من الطيور، إضافة إلى احتراق محتويات الحظائر بالكامل.

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تحقيقات النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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