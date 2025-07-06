الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

النيابة تعاين حادث تصادم 3 سيارات وتستمع لأقوال المصابين بأطفيح

حادث طريق
حادث طريق

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في  وقوع تصادم بين 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي في أطفيح، مما أدى لإصابة عدد من الأشخاص، لكشف ملابسات الحادث. 

وتستمع جهات التحقيق لأقوال المصابين في الحادث، كما أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم إزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها. 

وكشفت المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم جرار زراعي وسيارتين نقل فنطاس وأخري ربع نقل بمدخل مدينة أطفيح. 

وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي

وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم، بالطريق الصحراوي الشرقي، بمدخل مدينة أطفيح.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن التصادم بين سيارة نقل، وأخرى ربع نقل "ثلاججة"، وسيارة فنطاس، وأسفر الحادث عن اشتعال النار بالسيارة الأخيرة، بالإضافة إلى إصابة عدد من مستقلي السيارات الثلاثة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال السائقين، وباشرت النيابة التحقيق. 

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