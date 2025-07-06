ضبط سائق بشركة توصيل شهيرة بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء بمصر الجديدة
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق بشركة توصيل شهيرة اتهمته سيدة بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء ركوبها معه السيارة بـ منطقة مصر الجديدة.
سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بسيدة بمصر الجديدة
وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال استقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.
وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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