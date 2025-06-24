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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين عدد من الأهالي وعاملين بمقهى في مصر الجديدة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين السكان وأحد المقاهي

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر عدد من الأهالي بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، من أحد المقاهي، وذلك بسبب مشاجرات وتعديات من العاملين به على السكان.

وبعد الفحص، تبين  تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين عدد من الأفراد في نطاق دائرة القسم، نتيجة لخلافات الجيرة.

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وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وهم: مالك صالون رجالي وشقيقه وعامل بالمحل، في مواجهة مالك مقهى واثنين من العاملين بالمقهى. 

وبمواجهة جميع الأطراف، أقروا بحدوث المشاجرة  دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حفظ الأمن العام والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، سواء عبر البلاغات الرسمية أو المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التواصل الاجتماعي التعامل الفورى مشاجرة مصر الجديدة

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