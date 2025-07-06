ضبط 11 سائقًا لسيرهم عكس الاتجاه في الشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من قائدي السيارات لقيامهم بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب المخالفة بقصد اختصار الطريق، بالمخالفة للقانون وتعليمات المرور.

وتم التحفظ على المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها، وتواصل الحملات جهودها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين.

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