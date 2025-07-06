مصر ترسل شحنات من الزي الشرطي لدعم المنظومة الأمنية في جمهورية القمر المتحدة

أرسلت وزارة الداخلية عددًا من شحنات الزي الشرطي الرسمي إلى جمهورية القمر المتحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الأشقاء الأفارقة في المجالات الأمنية واللوجستية والفنية، وفي خطوة جديدة تؤكد على التزام الدولة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للمنظومة الشرطية في جمهورية القمر المتحدة، في إطار حرص الدولة على تدعيم القدرات الأمنية للدول الشقيقة، من خلال توفير احتياجاتها من الزي الرسمي والمستلزمات اللوجستية، بما يسهم في بناء وتطوير البنية الأمنية وتحسين جاهزية أجهزة الشرطة في تلك الدول.

التعاون الأمني وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية

ويُعد هذا الدعم جزءًا من رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز التعاون الأمني الدولي، لا سيما مع الدول الإفريقية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية القمر المتحدة، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة.

من جانبهم، أعرب المسؤولون في جمهورية القمر المتحدة عن تقديرهم الكبير للجهود المصرية المستمرة في دعمهم، لا سيما في المجال الأمني، مشيرين إلى أن هذه المساعدات لا تقتصر فقط على الإمدادات المادية، بل تشمل أيضًا برامج تدريبية ومنح فنية موجهة لتأهيل الكوادر الشرطية، ما يعكس دور مصر المحوري في دعم الأمن الإقليمي.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد أن وزارة الداخلية المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم للأشقاء في القارة الإفريقية، ضمن استراتيجية أوسع لمد جسور التعاون الإيجابي وتعزيز الشراكة في مجالات الأمن والاستقرار.



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