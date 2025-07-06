لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبطه بعد توافر معلومات بشأن مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية بالمحافظة.

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة في الإسماعيلية، فيتو

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالإسماعيلية

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبدعم من قوات الأمن المركزي، من تحديد مكان تواجد المتهم، الذي تبين أنه صادر بحقه حكمان بالإعدام وأربعة أحكام بالسجن المؤبد في قضايا متنوعة تشمل القتل العمد، الشروع في القتل، الإتجار بالمخدرات، حيازة أسلحة نارية، استعمال القسوة، والسرقة بالإكراه.

وخلال تنفيذ المأمورية، بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما اضطر رجال الشرطة للتعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال. وقد عُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية كبيرة من المواد المخدرة، شملت 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وكيلو جرام من الهيروين، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الأمن جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مختلف المحافظات.

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