إنجازات حكومة العلمين العظيمة

البسطاء من أمثالي لم يفهموا المعنى الاقتصادي والسياسي والحكومي لافتتاح فرع لسوبر ماركت "جملة ماركت" في العلمين إلا بعد أن شاهد بأم عينيه حجم الاهتمام الحكومي بالأمر، وقرأت مثل غيري كيف أن افتتاح هذا الفرع المبارك استدعى وصول خمسة وزراء ومحافظ لحفل افتتاحه.



شريف الشربيني مهندس مصري ويشغل منصب وزير الإسكان، ومعه رانيا المشاط حاصلة على الدكتوراة وتشغل منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة أكبر دولة عربية، ومنال عوض تحمل الدكتوراة وتعمل لدينا وزيرة تنمية محلية، وعلاء فاروق بدون دكتوراة ولا ماجستير ولا علاقة له بالزراعة التي أصبح وزيرا لها، وشريف فاروق حاصل على الدكتوراة ويشغل منصب وزير تموين، ومعه خالد شعيب لواء ويشغل منصب محافظ مرسى مطروح، تصور أن كل هؤلاء افتتحوا فرعا لسوبر ماركت في العلمين.



ليست المشكلة في الوزراء الخمسة ومحافظهم الذين يعانون فراغا موحشا دفعهم دفعا لحضور هذه المناسبة العظيمة تاريخيا، وإنما يجب أن تتصور معي أن كل وزير كان بصحبته جمع من موظفيه وأتباعه، فالوزير لابد وأن تصحبه حراسة، ومع الحراسة طاقم سكرتارية ومدير مكتب الوزير والمسستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارته، وبالطبع لابد وأن يكون السيد مدير أمن مطروح حاضرا المناسبة المباركة ومعه جمع غفير من الحراسات والضباط والجنود والسيارات لزوم تأمين خمسة من عٌلية القوم.



والوزراء الخمسة ومعهم محافظهم بالطبع اصطحب كل واحد منهم على الأقل ثلاث سيارات من النوع الفاخر “فور باي فور” أو “مرسيدس” حديثة وكل سيارة بها سائق وبون استهلاك السيارات بنزين وخلافه، ومن المؤكد أن كل هؤلاء يقيمون في العلمين على حساب صاحب المحل، وصاحب المحل هو سيادتك وسيادتي.



أنا المواطن الغلبان صاحب "البرتيتة دي"، أدفع من دمي ومن قوت أولادي هذا الهراء، لأن خمسة من وزراء مصر الذين من المفترض أن استخدمهم في خدمتي لكي يشاركوا في تلك اللحظة التاريخية العصيبة من افتتاح فرع سوبر ماركت.



وبالطبع كان لابد وأن تشارك وسائل الإعلام في نقل وقائع اللحظات الحاسمة للافتتاح المبارك، وأن تذيع على الهواء مباشرة إنجازا حكوميا لا يضاهيه إنجاز عالمي آخر، وذلك من باب تفويت الفرصة على الإعلام المعادي الذي يخطط للنيل من سمعة مصر ويحاول تشويه منجزاتنا الوطنية المدهشة.



ومن المؤكد أن كل مستشار إعلامي خط بأنامله المباركة بيانا زف فيه إلى الأمة هذا الخبر المثير، وحاولت وسائل إعلام الانفراد به قبل غيرها، ولكن الأمر غير المفهوم حتى تاريخه غياب السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تلك الواقعة التاريخية المؤثرة في محيطنا العربي والإقليمي.



والآن أقول وأنبه أن أحدا لم يدع «فيتو» للحضور، وهو أمر بالغ الخطورة يستلزم تدخل نقابة الصحفيين باعتبار أن الحكومة حالت بيننا وبين أداء مهام عملنا في إبراز الجوانب الإيجابية للنهوض الحكومي وتسليط الضوء على الأعمال المجيدة لحكومة بلد يعيش في محيط هادر من النار والبارود والقتل!

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