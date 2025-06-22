امنعوا سمير فرج من الظهور

يدهشني الظهور السطحي الذي يبدو عليه اللواء سمير فرج، عندما يتحدث عن صواريخ إيران، فإنه يظهر وكأنه لا يعرف شيئا عن العسكرية، وعند مقارنته بمن يظهرون من محللين عسكريين فإن الأمر يعد محزنا للغاية أن تكون هذه هي الصورة التي يظهر بها محلل عسكري مصري.



ظهر مع أحمد موسى ليبرر الضربات الإيرانية ليلا بشكل يوحي بأنه لم يعد لديه علاقة بالشئون العسكرية، كما ظهر بشكل يدعو للحزن مع مذيع الجزيرة متحدثا عن تغريدة للرئيس الأمريكي حول فرضه السلام بين مصر وإثيوبيا فكان رده مثيرا للشفقة.



في الوقت الذي فهم فيه كل من تابع تغريدة الرئيس الأمريكي المخبول دونالد ترامب حول سد النهضة بأنه تهديد لمصر بسلاح المياه، وفهم كل من قرأ النص أن ترامب فرض على القاهرة عدم التحرك ضد إثيوبيا، وأن هذا يعني أن مصر تدار بقرار منه، كان رد سمير فرج غريبا ومدهشا وشاذا.



قال سمير فرج: فوجئت اليوم بما قاله ترامب وأنه أخطأ في تمويل سد النهضة، وقد سعدنا باعترافه بذلك.. أي والله قال هذا الكلام واستخدم كلمة "فوجئنا" ليوحي للمشاهدين أنه يتحدث باسم مصر، أو أن المصريين كلهم فوجئوا وأنهم سعداء بكلام الرئيس الأمريكي.



وحتى تاريخه لا أعرف ما هو مصدر سعادة اللواء سمير فرج بأن يقول الرئيس الأمريكي أنه حافظ على السلام بين إثيوبيا ومصر، رغم أن السد يقلل من حصة مصر من المياه؟ ولا أعرف هل استأذن سمير فرج قبل ظهوره واتفق على ما سوف يقوله باسم مصر؟



أي سعادة تلك التي عبر عنها سمير فرج بأن رئيس أمريكا فرض رأيه على القاهرة في قضية مصيرية تخص الأمن القومي المصري، وهي قضية مياه النيل، وما هو مصدر سعادة سمير فرج في أن يشير ترامب إلى فكرة تهديد مصر بخفض حصتها من المياه بسد النهضة؟



المثير أن سمير فرج تمادى بقوله: إن السد لا يؤثر على مصر، ولا نعرف هل أصبح سيادته خبيرا ملحقا بوزارة الري المصرية أو أصبح متحدثا باسمها؟ هل يدرك سمير فرج خطورة ما قاله باعتباره محللا عسكريا يشار إليه وكأنه ناطق باسم مصر، أو هكذا يوحي للمشاهدين عندما يقول: فوجئنا.. ويضيف: سعدنا، دون أن يشير إلى من هم الذين فوجئوا أو سعدوا بكلام ترامب!



أتصور أنه لابد وأن يقول له أحد ما "لا تظهر على الإعلام" لأن ظهوره في القضايا القومية يشي بأننا أمام محلل عسكري آخر ما قرأه عن التحليل العسكري ربما يعود للقرن الماضي، يقول كلاما ساذجا وسطحيا ومثيرا للشفقة.. نرجوك الزم دارك وحافظ على تاريخك، فقد تجاوزك الزمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.