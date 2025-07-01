الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عصام كامل

إمام كارفور المعادي والأزهري

لن يكون مزعجًا أن أعترف إن أهم تحديات أيام الجمع عندي هو البحث عن مسجد يحظى بإمام يكون مقنعًا في خطابه للناس، أكثرية منهم لا يشغلهم أمر الخطبة فلا يجهزون أنفسهم بالشكل اللائق من حيث بساطة اللغة وعدم الخلط بينها وبين اللغة السوقية وعمق الفكرة والاختزال الذي لا يؤثر سلبًا في الموضوع.


ومشكلتي إني أنصت جيدًا وأحاول جاهدًا أن أستجيب لما يلقى عليَّ، وهنا يكون الخروج الذهني من الحالة النفسية التي عادة ما أجهز نفسي لها، وفي كثير من الأحوال يطرح الإمام قشورًا لا ترتبط بحياة الناس وأحوالهم ومعاملاتهم في ما بينهم، وعادة ما يخرج بك الإمام إلى عهد الصحابة كأن الحياة توقفت هناك.
 

في الجمعة الماضية قادتني المصادفة للصلاة بمسجد كارفور المعادي، ولم يكن الإمام مختلفًا عن غيره، لغته العربية رديئة، فكرته غير واضحة وأدائه سطحي إلى أقصى درجة، أعترف إني تُهت مثلما تاه الرجل ولم أستطع أن أضبط إيقاع أفكاري مع بعثرة أفكاره.


في مثل هذه الظروف عادة ما تسوقني أفكاري خارج إطار الرجل والمسجد ربما إلى تسبيح لا أرى له مبررًا، بينما أنا هنا لحضور خطبة الجمعة وتنازعني أفكار شتى: هل صلاتي الآن مقبولة؟ هل خروجي من عباءة إمام سطحي وساذج أمر منطقي.


الأهم أنني لا أستطيع الاستسلام لما يورده مثل هذا النوع من الخطباء، من غير المنطقي أن تسلم نفسك لهذا النوع الرديء من الأفكار المطروحة، خصوصًا أن الواحد منهم يحادثك من عَلٍ ناقلًا لك إحساس بأنك الآن أمام سلطة سماوية أو إنه المتحدث باسم السماء.


ظل الرجل يدور حول نفسه ويأخذنا من هنا إلى هناك حيث لا مرسى لحديث أو منطق لأكثر من خمس وثلاثين دقيقة، قال فيها كلامًا يمكن اختصاره دون إخلال للمعنى في عبارتين: أن التآخي في الله من حسن إسلام المرء، وأن الحب في الله أمر محمود.


كل ما قاله الإمام واعتقاله المصلين كل هذا الوقت كان من الممكن أن يمر إلى أن قال الرجل: "وقبل أن أنهي أنبهكم إلى أن مخترع الدين الشيعي هو رجل يهودي قبل أن تتعاطفوا مع فلان أو فلان".. أي والله.. أطلق الرجل على المذهب الشيعي أنه دين وأن له مخترعًا وأن مخترعه رجل يهودي.

 

حكومة الساحل وشعب السنابسة

أن تكون عربيا.. اخجل


والسؤال: هل يخضع إمام مسجد كارفور المعادي إلى ما يخضع له أئمة البلد من سلطات محلية، أم إن فضيلته مستورد مع الفطيم باعتباره استثمارًا، ومن حق المستثمر أن يأتي بإمامه معه، وإذا كان الرجل مستوردًا من قِبل الفطيم فهل يجوز له أن يخترع معلومات في الدين من عندياته أو من عنديات المستثمر؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطباء خطبة الجمعة إمام المسجد مسجد كارفور المعادي أسامة الأزهري وزير الأوقاف المذهب الشيعي فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عصام كامل الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو

مواد متعلقة

امنعوا سمير فرج من الظهور

الحرب.. إعلامية بالدرجة الأولى

إيران بدأت الحرب

إيران.. نكسة الديكتاتوريات

مأجورون في احتجاجات أمريكا!

الأكثر قراءة

ننشر نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتهم في مصرع فتيات المنوفية

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

وفاة مواطن بعد إجراء منظار بمركز شهير بالمهندسين، وأسرته تتهم الطبيب بالإهمال الجسيم (مستند)

وسائل إعلام تونسية تعلن العثور على جثمان الطفلة مريم

سبب وفاة الممثلة الهندية شيفالي جاريوالا نجمة "كانتا لاجا" المفاجئ

في ظروف غامضة، سقوط طالبة من الطابق الثامن بشارع أحمد زكي بالبساتين

مواعيد مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

رسالة قوية من مصر والسودان لحماية الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها ثعابين وعقارب..تفاصيل إحباط أكبر محاولة تهريب زواحف نادرة بمطار القاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

كيف تغير حياتك من الألم إلى الأمل، أسامة قابيل: النبي علمنا طريقة مبتكرة (فيديو)

بالتواريخ، موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2025

المزيد
الجريدة الرسمية