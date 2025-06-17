الحرب.. إعلامية بالدرجة الأولى

دعك من متابعة القصف المتبادل بين إيران والكيان الصهيوني قليلا، وانظر بدقة إلى ما يجرى في ساحة الحرب النفسية، والتي استخدمت فيها وسائل الإعلام المحترفة ووسائل الإعلام الاجتماعية بدقة متناهية، مارس فيها ترامب قصفا إعلاميا مدروسا، كما مارسه مجرم الحرب نتنياهو، كما طورت طهران أدواته.



لم يكن قصف العدو لمبنى التليفزيون الإيراني سوى محاولة لوقف الدعم المعنوي الذي يقدمه الإعلام الرسمي الإيراني، وإحساس العدو أن تلك الضربة ستؤتى بثمار كبيرة، استخدام المجرم نتنياهو لوسائل الإعلام جاء بطريقة احترافية مؤثرة، وتابعه الرئيس الأمريكي الذي يخوض حربا إعلامية ضارية.



ومع إدراك مجرم الحرب لآثار القصف الإيراني على الأرض، فقد بدأ في إعمال رقابة صارمة مع وسائل الإعلام الجماهيرية، ولم يتوان في القبض على مواطنين نشروا فيديوهات لما بعد سقوط صواريخ إيران على مناطق حساسة بالأرض المحتلة.



ولم تتوقف آلة التحذير الصهيوني للمواطنين بعدم نشر أية آثار لمواقع قصفها الجيش الإيراني، ولم يتوان في ذكر أسباب ذلك بالتفصيل وقولهم إن ذلك يمنح طهران قوة، ويرفع من معنويات جنودها، إضافة إلى تحديد المواقع بدقة بعد نشر الفيديوهات.



متابعة وسائل الإعلام الجماهيرية في الداخل الصهيوني ووسائل إعلام أمريكا يؤكد بوضوح دور الإعلام في إسقاط الأنظمة بالوهم حينا، وبتفتيت الٌلحمة الوطنية حينا، وبخلق حالة يأس وإحباط أحيانا أخرى، وهو أسلوب قديم اتسعت دائرة استخدامه مع تطور وسائل الإعلام الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي.



ليلة أمس صدرت تحذيرات إيرانية بإخلاء مبني قنوات تليفزيون العدو، وفي المقابل خرج ترامب ليطالب بإخلاء طهران كلها، مرت الليلة هادئة إلا من ستة صواريخ، وعلى قلتها أصابت العدو بدوار حول أسباب انخفاض الأعداد، وفي الصباح الباكر كانت المفاجأة ما بين عشرين وثلاثين صاروخا إيرانيا زلزلت الكيان.



كان ترامب هو أهم أبطال استخدام الإعلام في محاولة تحقيق نصر على طهران، حيث يعمد إلى التناقض في تصريحاته بشكل يخلق حالة من الغموض حول ما يقصده، أو ما يريد إيصاله إلى الداخل الإيراني ومحيطه، وتدليلا على ذلك فإن أحدا لا يعرف على وجه الدقة حجم التورط الأمريكي في هذه الحرب.



الإيرانيون أيضا استخدموا الإعلام بوتيرة أقل، تزايد تأثيرها مع ظهور المتحدث باسم الحرس الثوري وتحذيراته التي تسببت في حالة عدم يقين في الأوساط الاجتماعية للعدو، ولعل متابعة مواقع التواصل الاجتماعي بين الطرفين تشي بحجم وتأثير استخدام الإعلام بنوعيه في المعركة القائمة.



ويوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، تصبح الحرب الدائرة أسيرة لقدرات الطرفين في استخدام الميديا للحصول على انتصارات حقيقية على صعيد التأثير في المجتمع الإيراني أو الصهيوني، وهو ما يدعونا إلى متابعة دقيقة لندرك -ومعنا أولي الأمر- علاقة الإعلام بالأمن القومي، وكيفية إعداد معركة الإعلام قبل السلاح.

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