أخبار الفن اليوم: أحدث ظهور لـ عادل إمام في عقد قران حفيده.. موعد حفل أصالة بمهرجان العلمين 2025.. والسرب يتصدر قوائم المشاهدة عبر منصة شاهد
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها ظهور الزعيم عادل إمام في عقد قران حفيده.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
أحدث ظهور لـ عادل إمام في عقد قران حفيده
نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة من حفل عقد قران نجل شقيقه “رامي إمام”، حيث ظهر خلالها النجم الكبير عادل إمام بعد غياب طويل عن الظهور.
محمد أبو داوود يكشف كواليس مشاركته في فيلم "برشامة"
كشف الفنان محمد أبو داوود كواليس مثيرة عن فيلم "برشامة" الذي يشارك في تصويره حاليًا إلى جانب الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاسم مستوحى من مفهوم الغش في الامتحانات، قائلًا: "الاسم متاخد من برشامة الامتحانات، وأنا أؤدي دور مدير المدرسة اللي بيحاول يضبط العملية".
محمد أبو داوود يكشف كواليس أصعب موقف تعرض له في حياته الفنية
قال الفنان محمد أبو داوود: إن أصعب موقف تعرض له في بداية حياته الفنية، كان عندما التقى المخرج فايق إسماعيل لأول مرة،وحينها كان لا يزال حديث التخرج ويعمل مساعد مخرج إلى جانب التمثيل.
هيفاء وهبي تهنئ الجزائر بعيد الاستقلال
هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجزائر بعيد الاستقلال، وكتبت هيفاء وهبي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: كل عيد استقلال والجزائر حرّة تنعم بالأمن والسلام.
آخرهم أحمد صفوت في "فات الميعاد"، فنانون قدموا شخصية "العوض" للبطلة
تظل فكرة “العوض” في الدراما واحدة من أكثر الأفكار تأثيرًا، حيث يشعر المشاهدين من خلالها بالارتياح بعدما يعيشون مع البطلة في علاقة سامة أو تجربة زواج فاشلة، ثم يجدون من يعيد إليها الإحساس بالأمان والاحتواء.
«السرب» لـ السقا يتصدر قوائم المشاهدة عبر منصة شاهد
يعرض فيلم الدراما الحربي "السرب" حاليا على منصة شاهد الرقمية عقب حصولها على حقوق عرض الفيلم.
السقا وفهمي ضيفا الحكاية مع عمرو أديب
يحل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، ضيفين، مساء اليوم السبت، ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBCMASR.
كيف تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور للزعيم عادل إمام؟
أطل الفنان القدير عادل إمام على جمهوره ومحبيه في أحدث ظهور له، وذلك من خلال صورة عائلية، جرى التقاطها خلال حفل عقد قران حفيده عادل رامي إمام.
نجوى كرم تهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال
هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشعب الجزائري بعيد الاستقلال.
موعد حفل أصالة في مهرجان العلمين 2025
تحيي النجمة السورية أصالة حفلا غنائيا مميزا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك يوم 7 أغسطس المقبل، على مسرح "U ARINA” بمدينة العلمين الجديدة.
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