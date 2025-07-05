محمد أبو داوود يكشف كواليس مشاركته في فيلم "برشامة"

كشف الفنان محمد أبو داوود كواليس مثيرة عن فيلم "برشامة" الذي يشارك في تصويره حاليًا إلى جانب الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاسم مستوحى من مفهوم الغش في الامتحانات، قائلًا: "الاسم متاخد من برشامة الامتحانات، وأنا أؤدي دور مدير المدرسة اللي بيحاول يضبط العملية".

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين أنه خلال تجربته مع النجم نور الشريف في فيلم أيام الغضب، كان يقوم بالتصوير بذراع واحد، لأنه كان يؤدي دور أحد مصابي الحرب، مؤكدًا أن هذه الفترة من أهم مراحل حياته الفنية.

العمل مساعد مخرج

وأضاف أنه كان يعمل مساعد مخرج مع الأستاذ فؤاد المهندس في مسرحية قسمتي، وخلال هذا العمل جمعته علاقة قوية بالأستاذ، وحينها قال له الفنان القدير فؤاد المهندس إنه أحسن مساعد مخرج في مصر.

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