السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

«السرب» لـ السقا يتصدر قوائم المشاهدة عبر منصة شاهد

السرب.فيتو
السرب.فيتو

يعرض فيلم الدراما الحربي "السرب" حاليا على منصة شاهد الرقمية عقب حصولها على حقوق عرض الفيلم. 

وسرعان ما دخل السرب قائمة الأكثر مشاهدة بالمنصة عقب يومين فقط من طرحه عليها، اذ بدأ عرض السرب عبر شاهد فى 3 يوليو الجاري.

تفاصيل فيلم السرب 

 فيلم السرب بطولة عدد كبير من النجوم، يتناول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش.

 

ويدور حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا، ضد الإرهابيين.

 

الفيلم بطولة أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمر عبد الجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبد المغني، محمد فراج، إسلام جمال، أحمد فهمي، صبا مبارك، أحمد صلاح حسني، نيللي كريم، والعمل من إخراج أحمد جلال.

 

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