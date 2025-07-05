السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

السقا وفهمي ضيفا الحكاية مع عمرو أديب

السقا وفهمي.فيتو
السقا وفهمي.فيتو

 

يحل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، ضيفين، مساء اليوم السبت، ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBCMASR.

ويأتي اللقاء عقب  نجاح فيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأحمد فهمي في تصدر شباك التذاكر اليومي بسينمات مصر فور صدوره. 

 

قصة وأحداث فيلم أحمد وأحمد 

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

 

إذ يتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

 

أبطال فيلم أحمد وأحمد 

والفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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