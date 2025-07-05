هيفاء وهبي تهنئ الجزائر بعيد الاستقلال

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجزائر بعيد الاستقلال، وكتبت هيفاء وهبي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: كل عيد استقلال والجزائر حرّة تنعم بالأمن والسلام.

ومؤخرا قدمت، هيفاء وهبي، الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد، تمهيدًا لعرضه في السينمات الفترة المقبلة ، وشاركتها في الأغنية المطربة الشعبية بوسي.

ووصلت الأغنية لما يقرب من نصف مليون مشاهدة عقب طرحها عبر منصة اليوتيوب، ووصلت إلى الترتيب الثاني على محتوى الميوزك.

فيلم أحمد وأحمد

يشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، أحمد فهمي، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.





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