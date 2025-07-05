السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد حفل أصالة في مهرجان العلمين 2025

بوستر حفل أصالة،
بوستر حفل أصالة، فيتو

تحيي النجمة السورية أصالة حفلا غنائيا مميزا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك يوم 7 أغسطس المقبل، على مسرح "U ARINA” بمدينة العلمين الجديدة. 

حفل أصالة في مهرجان العلمين الجديدة 

وتقدم أصالة خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها، كما تتغنى بأغاني أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد” والتي طرحته مؤخرا. 

ألبوم ضريبة البعد 

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغنيات متنوعة، وهي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبوم ضريبة البعد اصالة العلمين الجديدة حفل أصالة

الأكثر قراءة

أبهرت العالم بإنجازها وكرمها محافظ بني سويف، عالمة الفيزياء إلهام فضالي تحتفل بزفافها

بعد توجيهات الرئيس، وزير النقل يتفقد غدا أعمال صيانة الطريق الإقليمي

تفاصيل ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية، وهذه أبرز المكاسب

تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

القبض على قائد سيارة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر (فيديو)

عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا (فيديو)

السيسي يوجه الحكومة بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وتحذر من شبورة صباحية كثيفة

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 34 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

حزن وصدمة.. نجوم ليفربول يودعون البرتغالي ديوجو جوتا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقتها بانتهاء المشكلات والأزمات

تفسير حلم النجوم في المنام وعلاقته بالنجاة من الصعاب والمشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم خليل الله وحياته في أرض فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية