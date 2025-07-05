أحدث ظهور لـ عادل إمام في عقد قران حفيده

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة من حفل عقد قران نجل شقيقه “رامي إمام”، حيث ظهر خلالها النجم الكبير عادل إمام بعد غياب طويل عن الظهور.

أحدث ظهور لعادل إمام

وظهر في الصورة الزعيم عادل إمام بصحة جيدة، وسط أسرته من حفل عقد قران حفيده “عادل رامي إمام"، ليتفاعل جمهور ومحبو الزعيم على الفور مع الصور بالتعليقات الإيجابية والإعجابات.

وعلق محمد إمام على الصورة قائلا: “من كتب كتاب عادل رامي إمام.. عقبال عندكم جميعا”.

حفل زفاف حفيد عادل إمام

واحتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، مساء أمس الجمعة، بعقد قرانه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

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