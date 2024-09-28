السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد أبو داوود يكشف تفاصيل أول لقاء جمعه بـ فؤاد المهندس (فيديو)

ندوة فؤاد المهندس
ندوة فؤاد المهندس

كشف الفنان محمد أبو داوود ذكرياته  عن أول لقاء جمعه بالفنان فؤاد المهندس، حيث أكد أنه تعاون معه للمرة الأولي في عام 1984 

وقال محمد أبو داوود: فؤاد المهندس كان بيخض كل اللي حواليه، وكانت له رهبة مخيفة، وعنده كرش لذيذ، والمخرج سيد راضي كان بيتخص منه وكان بيراقبه وبيراقب حركاته 

 

وأضاف خلال  ندوة في حب فؤاد المهندس المقامة بنقابة الصحفيين:"  قال عليا أني أفضل مساعد مخرج، وراح سيد راضي قاله دا تلميذي، وكان ده أول لقاء ليا بالأستاذ فؤاد المهندس، واشتغلت معاه بعدها في فوازير عمو فؤاد ، وقالي يا محمد سيبك من الإخراج وركز في التمثيل ، وفي عام 1991 أخرجت له أول مسرحية وكانت معاه شويكار وتعلمت منه وكان بيساعد كتير.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فؤاد المهند الفنان محمد أبو داوود ابن فؤاد المهندس نقابة الصحفيين اخبار الفن

الأكثر قراءة

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

أول قرار من جوميز للاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

وجدوا الجثة وتعرفوا عليها، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال نصرالله (صور)

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

منوعات

المزيد

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

ما هو رأي الدين في السحر والسحرة والإيمان بهما؟ دار الإفتاء تجيب

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية