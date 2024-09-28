محمد أبو داوود يكشف تفاصيل أول لقاء جمعه بـ فؤاد المهندس (فيديو)
كشف الفنان محمد أبو داوود ذكرياته عن أول لقاء جمعه بالفنان فؤاد المهندس، حيث أكد أنه تعاون معه للمرة الأولي في عام 1984
وقال محمد أبو داوود: فؤاد المهندس كان بيخض كل اللي حواليه، وكانت له رهبة مخيفة، وعنده كرش لذيذ، والمخرج سيد راضي كان بيتخص منه وكان بيراقبه وبيراقب حركاته
وأضاف خلال ندوة في حب فؤاد المهندس المقامة بنقابة الصحفيين:" قال عليا أني أفضل مساعد مخرج، وراح سيد راضي قاله دا تلميذي، وكان ده أول لقاء ليا بالأستاذ فؤاد المهندس، واشتغلت معاه بعدها في فوازير عمو فؤاد ، وقالي يا محمد سيبك من الإخراج وركز في التمثيل ، وفي عام 1991 أخرجت له أول مسرحية وكانت معاه شويكار وتعلمت منه وكان بيساعد كتير.
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