الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

روتانا تطرح ألبوم أصالة الجديد "ضريبة البعد"

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم المطربة السورية أصالة الجديد “ضريبة البعد”.

 

وطرحت روتانا أغنيات الألبوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة منصات الموسيقى.

 

ألبوم ضريبة البعد 

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغنيات متنوعة، وهي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم. 

 

 

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اصالة المطربة اصالة ألبوم ضريبة البعد روتانا

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اليوم، أصالة تطرح ألبومها الجديد "ضريبة البعد"

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