محمد أبو داوود يكشف كواليس أصعب موقف تعرض له في حياته الفنية

قال الفنان محمد أبو داوود: إن أصعب موقف تعرض له في بداية حياته الفنية، كان عندما التقى المخرج فايق إسماعيل لأول مرة ،وحينها كان لا يزال حديث التخرج ويعمل مساعد مخرج إلى جانب التمثيل.

تابع خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين: "كنت أنا وصاحبي وزميلي سمير حجاج، بنقعد في مراقبة المسلسلات عشان المخرج يشوفنا ويدينا دور، وفي يوم جه سمير وقال لي إن الحاج فايق إسماعيل المخرج بيزعق لنجم كبير، وكان الحاج فايق معروف إنه عصبي جدًا، وقتها قلت لو اشتغلت معاه وعمل معايا كده مش هسكت".

وأضاف: وتشاء الأقدار إن أول عمل ليا كان من إخراج فايق إسماعيل، وكنت بعمل دور السكرتير قدام يحيى شاهين، ومن التوتر بقيت طول اليوم أطلع الورقة أقرأ واحطها في جيبي، وبعدين أحس إني نسيت الكلام، فاطلعها تاني وفضلت على الحال ده طول الوقت.

أزمة كبيرة

وأوضح تفاصيل المشهد الذي كاد يسبب له أزمة كبيرة قائلًا: "المشهد كان لازم أقف على طرف المكتب عشان أبان وبدأنا نصور. أول مرة والتانية والتالتة المشهد مكنش بيكمل، والمخرج فايق إسماعيل بدأ يزعق بصوت عال، فتوترت أكتر".

وأشار إلى أنه في المرة الرابعة تمكن من تأدية المشهد بإتقان شديد وبراعة. مؤكدا: "كنت حاسس إن اللقطة دي ممكن تنهي مستقبلي تمامًا، ولما جينا نعيد المشهد كان يحيى شاهين المفروض يقول جملته اتفضل يا فهمي، عشان آخد الشنطة وامشي، لكنه نسي الجملة وقتها اتوترت جدا لكن المفاجأة كانت في إن المخرج فايق إسماعيل قال قدام الكل محمد أبو داوود من الممثلين الجامدين أوي وده كان أهم وأصعب موقف في حياتي في نفس الوقت".

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